https://ria.ru/20221119/moskva-1832724315.html
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства - РИА Новости, 19.11.2022
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства, в столице появились мощные системные городские организации, оснащенные всем... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:57
2022-11-19T11:57
2022-11-19T12:04
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства, в столице появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Если вы помните историю 5-7-летней даже давности, ситуация была гораздо хуже, все это тяжелее проходило. Мы за эти годы создали абсолютно другую систему эксплуатации городского хозяйства, особенно то, что касается эксплуатации дорог, уборки снега и так далее", - рассказал Собянин.Также он пояснил, что в городе появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым: техникой, технологиями, организацией контроля."Эти изменения, к которым мы, конечно, привыкаем, но они дорогого стоили, это сложная большая организационная работа, и вместо сотен мелких разрозненных, простите за такой сленг, полудохлых организаций появились мощные системные коммунальные предприятия города", - подчеркнул мэр Москвы.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832724805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва
11:57 19.11.2022 (обновлено: 12:04 19.11.2022)
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства
Мэр Собянин: Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства, в столице появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым, сообщил в интервью
РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Если вы помните историю 5-7-летней даже давности, ситуация была гораздо хуже, все это тяжелее проходило. Мы за эти годы создали абсолютно другую систему эксплуатации городского хозяйства, особенно то, что касается эксплуатации дорог, уборки снега и так далее", - рассказал Собянин.
Также он пояснил, что в городе появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым: техникой, технологиями, организацией контроля.
"Эти изменения, к которым мы, конечно, привыкаем, но они дорогого стоили, это сложная большая организационная работа, и вместо сотен мелких разрозненных, простите за такой сленг, полудохлых организаций появились мощные системные коммунальные предприятия города", - подчеркнул мэр Москвы.