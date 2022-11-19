https://ria.ru/20221119/moskva-1832724315.html

Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства

Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства - РИА Новости, 19.11.2022

Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства

Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства, в столице появились мощные системные городские организации, оснащенные всем... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:57

2022-11-19T11:57

2022-11-19T12:04

общество

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства, в столице появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Если вы помните историю 5-7-летней даже давности, ситуация была гораздо хуже, все это тяжелее проходило. Мы за эти годы создали абсолютно другую систему эксплуатации городского хозяйства, особенно то, что касается эксплуатации дорог, уборки снега и так далее", - рассказал Собянин.Также он пояснил, что в городе появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым: техникой, технологиями, организацией контроля."Эти изменения, к которым мы, конечно, привыкаем, но они дорогого стоили, это сложная большая организационная работа, и вместо сотен мелких разрозненных, простите за такой сленг, полудохлых организаций появились мощные системные коммунальные предприятия города", - подчеркнул мэр Москвы.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832724805.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва