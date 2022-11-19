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Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства - РИА Новости, 19.11.2022
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Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства - РИА Новости, 19.11.2022
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства, в столице появились мощные системные городские организации, оснащенные всем... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:57
2022-11-19T12:04
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства, в столице появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Если вы помните историю 5-7-летней даже давности, ситуация была гораздо хуже, все это тяжелее проходило. Мы за эти годы создали абсолютно другую систему эксплуатации городского хозяйства, особенно то, что касается эксплуатации дорог, уборки снега и так далее", - рассказал Собянин.Также он пояснил, что в городе появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым: техникой, технологиями, организацией контроля."Эти изменения, к которым мы, конечно, привыкаем, но они дорогого стоили, это сложная большая организационная работа, и вместо сотен мелких разрозненных, простите за такой сленг, полудохлых организаций появились мощные системные коммунальные предприятия города", - подчеркнул мэр Москвы.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832724805.html
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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва
11:57 19.11.2022 (обновлено: 12:04 19.11.2022)
 
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства

Мэр Собянин: Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкУборка снега на Красной площади в Москве
Уборка снега на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Уборка снега на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства, в столице появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Если вы помните историю 5-7-летней даже давности, ситуация была гораздо хуже, все это тяжелее проходило. Мы за эти годы создали абсолютно другую систему эксплуатации городского хозяйства, особенно то, что касается эксплуатации дорог, уборки снега и так далее", - рассказал Собянин.
Также он пояснил, что в городе появились мощные системные городские организации, оснащенные всем необходимым: техникой, технологиями, организацией контроля.
"Эти изменения, к которым мы, конечно, привыкаем, но они дорогого стоили, это сложная большая организационная работа, и вместо сотен мелких разрозненных, простите за такой сленг, полудохлых организаций появились мощные системные коммунальные предприятия города", - подчеркнул мэр Москвы.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
Мэр Москвы Сергей Собянин в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 12:00
Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыСергей СобянинМосква
 
 
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