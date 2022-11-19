https://ria.ru/20221119/mid-1832723081.html

ЕС заразился "вирусом" и решил самоизолироваться от России, заявил МИД

ЕС заразился "вирусом" и решил самоизолироваться от России, заявил МИД - РИА Новости, 19.11.2022

ЕС заразился "вирусом" и решил самоизолироваться от России, заявил МИД

Брюссель, заразившись "аномальным политическим вирусом", решил "самоизолироваться" от России, но попытки изолировать РФ бесперспективны, заявила официальный... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:48

2022-11-19T11:48

2022-11-19T11:48

в мире

мария захарова

жозеп боррель

россия

брюссель

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евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Брюссель, заразившись "аномальным политическим вирусом", решил "самоизолироваться" от России, но попытки изолировать РФ бесперспективны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пользуясь терминологией сегодняшнего дня, можно сказать, что руководство ЕС, видимо, заразившееся каким-то аномальным политическим вирусом, решило самоизолироваться от России", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой в комментарии о планах ЕС пересмотреть основы своей политики на российском направлении, в частности о "шести пунктах" главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля.Она подчеркнула, что ставка в "шести пунктах" сделана на раскачивание ситуации внутри РФ, зачистку информационного поля ЕС от альтернативных точек зрения, закрепление Западных Балкан как сферы влияния ЕС, перенос соперничества с Москвой на постсоветское пространство и насаждение западноцентричных "правил" и "изоляцию" России."Последнее – это "идея фикс", ставшая для ЕС настоящей самоцелью – бесперспективной и несущей исключительно издержки для стран Евросоюза и их граждан, вынужденных оплачивать стратегические просчеты своих политиков из собственного кармана", - добавила официальный представитель МИД РФ.Показательно, отметила Захарова, что в большинстве мировых столиц не готовы идти за Брюсселем, который "средневековой логикой возвращает мир к временам раскола, высоких стен и осажденных крепостей".Боррель на совещании с министрами иностранных дел в понедельник озвучил предложения по общим подходам Евросоюза к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса из шести пунктов, которые, по его словам, получили одобрение участников встречи. Первый пункт, по его словам, предполагает совместные усилия по изоляции России. Также общеевропейский подход предусматривает оказание помощи соседям Евросоюза в преодолении последствий глобального кризиса, наподобие помощи, оказываемой Украине со стороны ЕС.

https://ria.ru/20221118/borrel-1832433468.html

https://ria.ru/20221116/zakharova-1832088560.html

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в мире, мария захарова, жозеп боррель, россия, брюссель, москва, евросоюз, санкции в отношении россии