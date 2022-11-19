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Специалисты завершили благоустройство в районе станции метро "Некрасовка" - РИА Новости, 19.11.2022
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Специалисты завершили благоустройство в районе станции метро "Некрасовка"
Специалисты завершили благоустройство в районе станции метро "Некрасовка" - РИА Новости, 19.11.2022
Специалисты завершили благоустройство в районе станции метро "Некрасовка"
Специалисты завершили благоустройство в районе станции метро "Некрасовка" на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:20
2022-11-19T09:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили благоустройство в районе станции метро "Некрасовка" на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству в районе станции метро "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Ранее возле станции метро "Некрасовка" было выполнено благоустройство прилегающей территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ, ТПУ "Некрасовка", сквер и подземные пешеходные переходы. В связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок улицы Покровская - от Проектируемого проезда №598 до Рождественской улицы", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в ходе работ воздушные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций."Главной задачей было сделать территорию удобной для местных жителей, поэтому привели в порядок тротуары, обустроили удобные пешеходные маршруты с лавочками, заменили асфальт на проезжей части, обновили газон. Освещают пространство более 30 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками", - сказал Бирюков.По его словам, на наземных пешеходных переходах установили четыре опоры контрастного освещения, которые делают саму "зебру" и человека на ней заметнее в темное время суток.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что выполнено дополнительное озеленение сквера на Покровской улице. Ранее на прилегающих к станции метро "Некрасовка" территориях с учетом пожеланий местных жителей высадили более 850 деревьев.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:20 19.11.2022 (обновлено: 09:21 19.11.2022)
 
Специалисты завершили благоустройство в районе станции метро "Некрасовка"

Бирюков: специалисты завершили благоустройство в районе станции метро "Некрасовка"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПоезд на станции метро "Некрасовка"
Поезд на станции метро Некрасовка - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Поезд на станции метро "Некрасовка". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили благоустройство в районе станции метро "Некрасовка" на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству в районе станции метро "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Ранее возле станции метро "Некрасовка" было выполнено благоустройство прилегающей территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ, ТПУ "Некрасовка", сквер и подземные пешеходные переходы. В связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок улицы Покровская - от Проектируемого проезда №598 до Рождественской улицы", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в ходе работ воздушные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций.
"Главной задачей было сделать территорию удобной для местных жителей, поэтому привели в порядок тротуары, обустроили удобные пешеходные маршруты с лавочками, заменили асфальт на проезжей части, обновили газон. Освещают пространство более 30 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками", - сказал Бирюков.
По его словам, на наземных пешеходных переходах установили четыре опоры контрастного освещения, которые делают саму "зебру" и человека на ней заметнее в темное время суток.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что выполнено дополнительное озеленение сквера на Покровской улице. Ранее на прилегающих к станции метро "Некрасовка" территориях с учетом пожеланий местных жителей высадили более 850 деревьев.
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