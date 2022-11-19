https://ria.ru/20221119/meditsina-1832683296.html

В Минобороны рассказали о новом способе восстановления рук после ранений

В Минобороны рассказали о новом способе восстановления рук после ранений - РИА Новости, 19.11.2022

В Минобороны рассказали о новом способе восстановления рук после ранений

Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений, который, в частности, позволяет... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T05:08

2022-11-19T05:08

2022-11-19T09:04

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москва

здоровье

наука

госпиталь имени академика бурденко

наука

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений, который, в частности, позволяет эффективно воссоздать кости раненого, сообщили журналистам в Минобороны."Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России в Москве был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего", — рассказали в ведомстве.Имплантат устанавливается в область разрушенной конечности, а затем заполняется фрагментами костных тканей, которые берутся с других костей, трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток раненого. В том числе технология позволяет восстанавливать суставы. Кроме того, воссоздаются мышцы и ткани пациента, включая кожу.В Бурденко уточнили, что уже несколько человек прошли процедуру и вернулись в подразделения, где проходили службу.Так, по информации Минобороны, один из пациентов, которому в госпитале сделали такую операцию, в короткие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился в район проведения специальной операции. В результате сильного ранения пострадавший потерял значительную часть большеберцовой кости ноги, которая выполняет опорную функцию — без нее человек не может ходить.Ранее зачастую подобные ранения приводили к ампутации части конечностей.Как пояснил заместитель начальника госпиталя Бурденко по научно-исследовательской работе Леонид Брижань, таких операция в мире сегодня не делает никто.По его словам, сейчас ранения конечностей настолько тяжелые, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков."В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом "футляре" из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент", — отметил врач.Он добавил, инновационный метод уже широко используются в госпитале Бурденко и в скором времени станет доступным для широкого круга медицинских учреждений.

https://ria.ru/20220331/spbpu-1780666249.html

https://ria.ru/20220124/protez-1769246641.html

https://ria.ru/20200827/regeneratsiya-1576350280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский военврач о новом способе полного восстановления конечностей после ранений Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений, который, в частности, позволяет эффективно воссоздать кости раненого, сообщили журналистам в Минобороны. 2022-11-19T05:08 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, здоровье, наука, госпиталь имени академика бурденко