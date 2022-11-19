https://ria.ru/20221119/meditsina-1832683296.html
В Минобороны рассказали о новом способе восстановления рук после ранений
В Минобороны рассказали о новом способе восстановления рук после ранений - РИА Новости, 19.11.2022
В Минобороны рассказали о новом способе восстановления рук после ранений
Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений, который, в частности, позволяет... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T05:08
2022-11-19T05:08
2022-11-19T09:04
россия
москва
здоровье
наука
госпиталь имени академика бурденко
наука
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений, который, в частности, позволяет эффективно воссоздать кости раненого, сообщили журналистам в Минобороны."Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России в Москве был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего", — рассказали в ведомстве.Имплантат устанавливается в область разрушенной конечности, а затем заполняется фрагментами костных тканей, которые берутся с других костей, трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток раненого. В том числе технология позволяет восстанавливать суставы. Кроме того, воссоздаются мышцы и ткани пациента, включая кожу.В Бурденко уточнили, что уже несколько человек прошли процедуру и вернулись в подразделения, где проходили службу.Так, по информации Минобороны, один из пациентов, которому в госпитале сделали такую операцию, в короткие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился в район проведения специальной операции. В результате сильного ранения пострадавший потерял значительную часть большеберцовой кости ноги, которая выполняет опорную функцию — без нее человек не может ходить.Ранее зачастую подобные ранения приводили к ампутации части конечностей.Как пояснил заместитель начальника госпиталя Бурденко по научно-исследовательской работе Леонид Брижань, таких операция в мире сегодня не делает никто.По его словам, сейчас ранения конечностей настолько тяжелые, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков."В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом "футляре" из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент", — отметил врач.Он добавил, инновационный метод уже широко используются в госпитале Бурденко и в скором времени станет доступным для широкого круга медицинских учреждений.
https://ria.ru/20220331/spbpu-1780666249.html
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Российский военврач о новом способе полного восстановления конечностей после ранений
Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений, который, в частности, позволяет эффективно воссоздать кости раненого, сообщили журналистам в Минобороны.
2022-11-19T05:08
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россия, москва, здоровье, наука, госпиталь имени академика бурденко
Россия, Москва, Здоровье, Наука, госпиталь имени академика Бурденко, Наука
05:08 19.11.2022 (обновлено: 09:04 19.11.2022)
В Минобороны рассказали о новом способе восстановления рук после ранений
Минобороны России: военврачи научились воссоздавать части рук и ног после ранений
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений, который, в частности, позволяет эффективно воссоздать кости раненого, сообщили журналистам в Минобороны.
"Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России в Москве
был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего", — рассказали в ведомстве.
Имплантат устанавливается в область разрушенной конечности, а затем заполняется фрагментами костных тканей, которые берутся с других костей, трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток раненого. В том числе технология позволяет восстанавливать суставы. Кроме того, воссоздаются мышцы и ткани пациента, включая кожу.
В Бурденко уточнили, что уже несколько человек прошли процедуру и вернулись в подразделения, где проходили службу.
Так, по информации Минобороны, один из пациентов, которому в госпитале сделали такую операцию, в короткие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился в район проведения специальной операции. В результате сильного ранения пострадавший потерял значительную часть большеберцовой кости ноги, которая выполняет опорную функцию — без нее человек не может ходить.
Ранее зачастую подобные ранения приводили к ампутации части конечностей.
Как пояснил заместитель начальника госпиталя Бурденко по научно-исследовательской работе Леонид Брижань, таких операция в мире сегодня не делает никто.
По его словам, сейчас ранения конечностей настолько тяжелые, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков.
"В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом "футляре" из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент", — отметил врач.
Он добавил, инновационный метод уже широко используются в госпитале Бурденко и в скором времени станет доступным для широкого круга медицинских учреждений.