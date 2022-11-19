https://ria.ru/20221119/makeevka-1832747790.html

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три натовских снаряда

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три натовских снаряда - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три натовских снаряда

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по Кировскому району города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:27

2022-11-19T14:27

2022-11-19T14:28

специальная военная операция на украине

макеевка

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по Кировскому району города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.54 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221119/dnr-1832674227.html

макеевка

кировский район

донецкая народная республика

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макеевка, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия