https://ria.ru/20221119/lukashenko-1832751846.html
Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине
Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту РФ Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва бытового газа в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:50
2022-11-19T14:50
2022-11-19T14:51
александр лукашенко
валерий лимаренко
сахалин
белоруссия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту РФ Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва бытового газа в жилом доме на Сахалине, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. Губернатор области Валерий Лимаренко заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а, дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами."Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме на Сахалине", - говорится в сообщении.Согласно ему, от имени белорусского народа и от себя лично Лукашенко передал слова искреннего сочувствия и соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим."В Беларуси с чувством глубокой боли восприняли известие о трагической гибели людей при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине", - процитировали соболезнование в пресс-службе.
https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832737250.html
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александр лукашенко, валерий лимаренко, сахалин, белоруссия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире
Александр Лукашенко, Валерий Лимаренко, Сахалин, Белоруссия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, В мире
14:50 19.11.2022 (обновлено: 14:51 19.11.2022)
Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине
Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине