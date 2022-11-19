https://ria.ru/20221119/lukashenko-1832751846.html

Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине

Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022

Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту РФ Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва бытового газа в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:50

2022-11-19T14:50

2022-11-19T14:51

александр лукашенко

валерий лимаренко

сахалин

белоруссия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту РФ Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва бытового газа в жилом доме на Сахалине, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. Губернатор области Валерий Лимаренко заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а, дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами."Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме на Сахалине", - говорится в сообщении.Согласно ему, от имени белорусского народа и от себя лично Лукашенко передал слова искреннего сочувствия и соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим."В Беларуси с чувством глубокой боли восприняли известие о трагической гибели людей при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине", - процитировали соболезнование в пресс-службе.

https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832737250.html

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александр лукашенко, валерий лимаренко, сахалин, белоруссия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире