https://ria.ru/20221119/lukashenko-1832709538.html

Лукашенко рассчитывает на скорую встречу с египетским коллегой

Лукашенко рассчитывает на скорую встречу с египетским коллегой - РИА Новости, 19.11.2022

Лукашенко рассчитывает на скорую встречу с египетским коллегой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорую личную встречу со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:19

2022-11-19T10:19

2022-11-19T10:20

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александр лукашенко

египет

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каир (город)

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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорую личную встречу со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Согласно её данным, об этом Лукашенко заявил в поздравлении президенту Египта с днем рождения."Президент выразил надежду на продолжение в ближайшее время плодотворных официальных и личных контактов с лидером Египта в Каире или в Минске", - говорится в сообщении.Лукашенко пожелал ас-Сиси отличного здоровья, счастья и благополучия, успехов в реализации амбициозных планов на ответственном государственном посту."Вы являетесь настоящим патриотом и защитником интересов большой страны, авторитетным лидером своего народа. Благодаря Вашей взвешенной политике Египет укрепляет роль в качестве бастиона стабильности, центра ближневосточной дипломатии. При Вашем непосредственном участии и поддержке расширяется взаимодействие Республики Беларусь и Арабской Республики Египет в экономической, научной, культурной и других сферах, углубляются дружественные отношения между гражданами наших государств", - процитировали в пресс-службе поздравление.

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египет

белоруссия

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в мире, александр лукашенко, египет, белоруссия, каир (город)