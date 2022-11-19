https://ria.ru/20221119/lnr-1832807180.html

Кадыров показал процесс укрепления позиций российских войск в ЛНР

Кадыров показал процесс укрепления позиций российских войск в ЛНР - РИА Новости, 19.11.2022

Кадыров показал процесс укрепления позиций российских войск в ЛНР

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал кадры инспекции нового участка линии фронта между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T21:36

2022-11-19T21:36

2022-11-19T22:08

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

апты алаудинов

луганская народная республика

украина

владимир путин

донбасс

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал кадры инспекции нового участка линии фронта между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской Народной Республике. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале."На новом участке фронта в зоне ответственности <...> помощника главы ЧР, командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова, ведется укрепление позиций российских войск. <...> Несмотря на дождливую холодную погоду, он лично контролирует ход работ по возведению инженерно-укрепительных сооружений на местах соприкосновения с врагом", — рассказал чеченский лидер.По его словам, во время инспекции между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск Алаудинов лично обошел подконтрольную его бойцам территорию.Он также проверил позиции, обороняемые подразделением "Барс 12", и указал на имеющиеся недочеты."В очень понятной форме объяснил представителю командования, что вот в таком беспомощном состоянии оставлять бойцов на позициях нельзя, что необходимо организовать для них правильное тыловое обеспечение", — добавил Кадыров.Ранее в субботу Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли в республике до 50 человек, два танка, пять бронетранспортеров, три беспилотника, а также 12 единиц специальной автомобильной техники.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221118/zaderzhanie-1832644094.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рамзан кадыров, апты алаудинов, луганская народная республика, украина, владимир путин, донбасс, безопасность