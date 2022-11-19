https://ria.ru/20221119/lnr-1832786544.html
При обстреле ВСУ Лисичанска погибли два мирных жителя
При обстреле ВСУ Лисичанска погибли два мирных жителя - РИА Новости, 19.11.2022
При обстреле ВСУ Лисичанска погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, четверо ранены при обстреле Лисичанска со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:19
2022-11-19T18:19
2022-11-19T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, четверо ранены при обстреле Лисичанска со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
18:19 19.11.2022 (обновлено: 18:26 19.11.2022)
При обстреле ВСУ Лисичанска погибли два мирных жителя
Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли Лисичанск, погибли два жителя, еще четверо ранены