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Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР из артиллерии - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/lnr-1832751320.html
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР из артиллерии - РИА Новости, 19.11.2022
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:46
2022-11-19T14:46
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.50 по населенному пункт Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221119/lnr-1832710695.html
лисичанск
луганская народная республика
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лисичанск, луганская народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
14:46 19.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР из артиллерии

Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли Лисичанск из артиллерии снарядом калибра НАТО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов ВСУ
Осколки снарядов ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.50 по населенному пункт Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 10:26Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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