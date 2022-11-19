https://ria.ru/20221119/lnr-1832751320.html

Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР из артиллерии - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:46

2022-11-19T14:46

2022-11-19T14:46

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

украина

сцкк

нато

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.50 по населенному пункт Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221119/lnr-1832710695.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лисичанск, луганская народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия