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Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек в ЛНР

Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек в ЛНР - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и пять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:26

2022-11-19T10:26

2022-11-19T10:26

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и пять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; пять бронетранспортёров; три беспилотных летательных аппарата; 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу ведомство сообщило, что украинские войска потеряли до 40 человек, танк, три бронетранспортера и артиллерийскую установку.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр