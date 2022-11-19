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Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек в ЛНР - РИА Новости, 19.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и пять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:26
2022-11-19T10:26
2022-11-19T10:26
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и пять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; пять бронетранспортёров; три беспилотных летательных аппарата; 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу ведомство сообщило, что украинские войска потеряли до 40 человек, танк, три бронетранспортера и артиллерийскую установку.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек в ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два танка и пять БТР