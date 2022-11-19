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Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоселовке

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоселовке - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоселовке

Украинские войска в 1.25 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоселовка, сообщает представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T06:56

2022-11-19T06:56

2022-11-19T06:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

сцкк

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 1.25 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоселовка, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

россия

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луганская народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия