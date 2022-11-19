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Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоселовке - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/lnr-1832686418.html
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоселовке
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоселовке - РИА Новости, 19.11.2022
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоселовке
Украинские войска в 1.25 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоселовка, сообщает представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T06:56
2022-11-19T06:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 1.25 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоселовка, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
06:56 19.11.2022
 
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоселовке

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Новоселовке

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 1.25 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоселовка, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.25 по н.п. Новосёловка (Перевальский район) с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Тelegram-канале представительства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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