Рейтинг@Mail.ru
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/lavrov-1832749344.html
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 19.11.2022
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
Отказ Польши допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова до участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ беспрецедентен, говорится на... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:36
2022-11-19T17:54
в мире
россия
польша
обсе
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет федерации рф
владимир джабаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Отказ Польши допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова до участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ беспрецедентен, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину сообщило, что Варшава не разрешит российской делегации посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря."Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря беспрецедентно и провокационно", — подчеркнули в министерстве.Такие действия Варшавы несовместимы со статусом председателя организации, где 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств на равных условиях. В течение года Польша "рушила основы ОБСЕ", поскольку большинство мероприятий либо отменили, либо провели в "суррогатном" формате, отметили в МИД.Кроме того, польские власти не дают ОБСЕ полноценно выполнять свои функции. Так, сначала они заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, "теперь они грубо ущемили права российской делегации на министерской встрече"."Нарушены правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 года) о принципах работы действующего председательства", — говорится в заявлении.В министерстве добавили, что Москва направила накануне запрос всем государствам-участникам с просьбой дать оценку действиям Польши.В среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября. В Варшаве убеждены, что приезд депутатов из Москвы "нарушит принцип солидарности с Украиной".
https://ria.ru/20221116/vizy-1831967216.html
https://ria.ru/20221118/granitsa-1832508270.html
https://ria.ru/20221116/bayden-1831803408.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, владимир джабаров
В мире, Россия, Польша, ОБСЕ, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров
14:36 19.11.2022 (обновлено: 17:54 19.11.2022)
 
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

МИД назвал решение Польши отказать Лаврову в участии в Совете МИД ОБСЕ беспрецедентным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Отказ Польши допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова до участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ беспрецедентен, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину сообщило, что Варшава не разрешит российской делегации посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря.
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 16:06
В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации
"Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря беспрецедентно и провокационно", — подчеркнули в министерстве.
Такие действия Варшавы несовместимы со статусом председателя организации, где 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств на равных условиях. В течение года Польша "рушила основы ОБСЕ", поскольку большинство мероприятий либо отменили, либо провели в "суррогатном" формате, отметили в МИД.
"Неприемлемый выпад против России в контексте СМИД — кульминация всего антипредседательства Польши в организации", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, польские власти не дают ОБСЕ полноценно выполнять свои функции. Так, сначала они заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, "теперь они грубо ущемили права российской делегации на министерской встрече".
Камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 15:17
Польша установит три тысячи камер видеонаблюдения на границе с Россией
"Нарушены правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 года) о принципах работы действующего председательства", — говорится в заявлении.
В министерстве добавили, что Москва направила накануне запрос всем государствам-участникам с просьбой дать оценку действиям Польши.
В среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября. В Варшаве убеждены, что приезд депутатов из Москвы "нарушит принцип солидарности с Украиной".
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 05:06
Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
 
В миреРоссияПольшаОБСЕСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала