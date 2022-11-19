https://ria.ru/20221119/lavrov-1832749344.html
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 19.11.2022
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
Отказ Польши допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова до участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ беспрецедентен, говорится на... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:36
2022-11-19T14:36
2022-11-19T17:54
в мире
россия
польша
обсе
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Отказ Польши допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова до участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ беспрецедентен, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину сообщило, что Варшава не разрешит российской делегации посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря."Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря беспрецедентно и провокационно", — подчеркнули в министерстве.Такие действия Варшавы несовместимы со статусом председателя организации, где 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств на равных условиях. В течение года Польша "рушила основы ОБСЕ", поскольку большинство мероприятий либо отменили, либо провели в "суррогатном" формате, отметили в МИД.Кроме того, польские власти не дают ОБСЕ полноценно выполнять свои функции. Так, сначала они заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, "теперь они грубо ущемили права российской делегации на министерской встрече"."Нарушены правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 года) о принципах работы действующего председательства", — говорится в заявлении.В министерстве добавили, что Москва направила накануне запрос всем государствам-участникам с просьбой дать оценку действиям Польши.В среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября. В Варшаве убеждены, что приезд депутатов из Москвы "нарушит принцип солидарности с Украиной".
https://ria.ru/20221116/vizy-1831967216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, владимир джабаров
В мире, Россия, Польша, ОБСЕ, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров
14:36 19.11.2022 (обновлено: 17:54 19.11.2022)
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
МИД назвал решение Польши отказать Лаврову в участии в Совете МИД ОБСЕ беспрецедентным
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Отказ Польши допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова до участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ беспрецедентен, говорится на сайте
российского внешнеполитического ведомства.
Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину сообщило, что Варшава не разрешит российской делегации посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря.
"Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря беспрецедентно и провокационно", — подчеркнули в министерстве.
Такие действия Варшавы несовместимы со статусом председателя организации, где 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств на равных условиях. В течение года Польша "рушила основы ОБСЕ", поскольку большинство мероприятий либо отменили, либо провели в "суррогатном" формате, отметили в МИД.
"Неприемлемый выпад против России в контексте СМИД — кульминация всего антипредседательства Польши в организации", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, польские власти не дают ОБСЕ полноценно выполнять свои функции. Так, сначала они заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, "теперь они грубо ущемили права российской делегации на министерской встрече".
"Нарушены правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 года) о принципах работы действующего председательства", — говорится в заявлении.
В министерстве добавили, что Москва направила накануне запрос всем государствам-участникам с просьбой дать оценку действиям Польши.
В среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров
заявил, что российским парламентариям отказали в визах для участия в осенней сессии, которая пройдет в Варшаве 24-26 ноября. В Варшаве убеждены, что приезд депутатов из Москвы "нарушит принцип солидарности с Украиной".