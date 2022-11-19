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В Свердловской области создадут лабораторию по контролю качества медизделий - РИА Новости, 19.11.2022
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В Свердловской области создадут лабораторию по контролю качества медизделий
В Свердловской области создадут лабораторию по контролю качества медизделий - РИА Новости, 19.11.2022
В Свердловской области создадут лабораторию по контролю качества медизделий
Минздрав России совместно с властями Свердловской области ведут работы по созданию в регионе лаборатории по контролю качества и регистрации медицинских изделий, РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:11
2022-11-19T15:11
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Минздрав России совместно с властями Свердловской области ведут работы по созданию в регионе лаборатории по контролю качества и регистрации медицинских изделий, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, федеральное правительство выделило дополнительные средства для приобретения лабораторного оборудования, которое уже будет проводить тестирование.Как отметил Мурашко, благодаря новой лаборатории производители смогут на этапе разработки заключать договора, производить дорегистрационные процедуры и проверять качество изделий.
https://ria.ru/20221112/zdravookhranenie-1831074257.html
россия
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, свердловская область
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Свердловская область
15:11 19.11.2022
 
В Свердловской области создадут лабораторию по контролю качества медизделий

Мурашко: в Свердловской области создадут лабораторию контроля качества медицинских изделий

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Минздрав России совместно с властями Свердловской области ведут работы по созданию в регионе лаборатории по контролю качества и регистрации медицинских изделий, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Свердловская область является центром производства медицинских изделий, лекарственных препаратов, здесь активно развивается медицинская промышленность. Мы совместно с регионом, с губернатором создаём лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. Капитальные работы завершаются", - сказал глава Минздрава РФ.
По его словам, федеральное правительство выделило дополнительные средства для приобретения лабораторного оборудования, которое уже будет проводить тестирование.
Как отметил Мурашко, благодаря новой лаборатории производители смогут на этапе разработки заключать договора, производить дорегистрационные процедуры и проверять качество изделий.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияСвердловская область
 
 
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