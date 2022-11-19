https://ria.ru/20221119/laboratoriya-1832754551.html

В Свердловской области создадут лабораторию по контролю качества медизделий

В Свердловской области создадут лабораторию по контролю качества медизделий - РИА Новости, 19.11.2022

В Свердловской области создадут лабораторию по контролю качества медизделий

Минздрав России совместно с властями Свердловской области ведут работы по созданию в регионе лаборатории по контролю качества и регистрации медицинских изделий, РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:11

2022-11-19T15:11

2022-11-19T15:11

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свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Минздрав России совместно с властями Свердловской области ведут работы по созданию в регионе лаборатории по контролю качества и регистрации медицинских изделий, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, федеральное правительство выделило дополнительные средства для приобретения лабораторного оборудования, которое уже будет проводить тестирование.Как отметил Мурашко, благодаря новой лаборатории производители смогут на этапе разработки заключать договора, производить дорегистрационные процедуры и проверять качество изделий.

https://ria.ru/20221112/zdravookhranenie-1831074257.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, свердловская область