https://ria.ru/20221119/krizis-1832723251.html

Белоусов перечислил инструменты для преодоления глобального кризиса

Белоусов перечислил инструменты для преодоления глобального кризиса - РИА Новости, 19.11.2022

Белоусов перечислил инструменты для преодоления глобального кризиса

Снятие барьеров, восстановление доверия и балансировка климатической повестки являются тремя необходимыми условиями для преодоления глобального экономического... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:49

2022-11-19T11:49

2022-11-19T11:49

экономика

россия

санкции в отношении россии

андрей белоусов

атэс

саммит атэс

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БАНГКОК, 19 ноя - РИА Новости. Снятие барьеров, восстановление доверия и балансировка климатической повестки являются тремя необходимыми условиями для преодоления глобального экономического кризиса, заявил на брифинге на полях саммита АТЭС глава делегации РФ Андрей Белоусов.По его словам, лейтмотивом дискуссий второго дня саммита стала неизбежность кризиса мировой экономики.Отвечая на вопрос, какими инструментами можно его преодолеть, Белоусов сказал: "Я думаю, что выработка мер - это дело коллективное. На чем сосредоточиться - это, прежде всего, снятие барьеров, которых сейчас наплодили очень много".По его словам, это касается и торговых барьеров, и вопросов распространения технологий, и финансовых ограничений, которые есть. Однако снятие барьеров - это абсолютно необходимая, но недостаточная вещь, указал Белоусов."Второй момент, который очень сложный, на самом деле, - это восстановление доверия. Это займет очень много времени, но никакие правила, которые мы бы ни придумали, они не будут действовать, если они не будут опираться на взаимное доверие партнеров", - подчеркнул первый вице-премьер."Третье - нужно сбалансировать климатическую повестку таким образом, чтобы она не препятствовала восстановлению экономического роста. Сегодня такие попытки делаются, и мы это видим по целому ряду направлений - так называемая карбоновая регуляторика по сути является скрытым, а иногда и открытым протекционизмом. Такие попытки тоже не добавляют оптимизма, но это еще одно направление, которое предстоит решить", - отметил Белоусов.

https://ria.ru/20221115/krizis-1831572681.html

https://ria.ru/20221113/zapad-1831055934.html

https://ria.ru/20220930/megafon_emissions-1820403903.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции в отношении россии, андрей белоусов, атэс, саммит атэс