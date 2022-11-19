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Попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса, заявил Белоусов - РИА Новости, 19.11.2022
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Попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса, заявил Белоусов
Попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса, заявил Белоусов - РИА Новости, 19.11.2022
Попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса, заявил Белоусов
Встречи и обсуждения на саммите АТЭС показали, что в мире начинает появляться понимание, что попытки изолировать Россию ведут лишь к углублению кризиса, заявил... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:31
2022-11-19T11:31
в мире
андрей белоусов
россия
бангкок
сша
саммит атэс
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БАНГКОК, 19 ноя - РИА Новости. Встречи и обсуждения на саммите АТЭС показали, что в мире начинает появляться понимание, что попытки изолировать Россию ведут лишь к углублению кризиса, заявил на брифинге на полях саммита АТЭС глава делегации РФ Андрей Белоусов.Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября."Могу честно сказать, что на уровне вице-президента США у меня не было встреч и разговоров, за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, были ли у него контакты на форуме с американской стороной."С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные (контакты - ред.), поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. И я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса", - указал Белоусов.
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в мире, андрей белоусов, россия, бангкок, сша, саммит атэс
В мире, Андрей Белоусов, Россия, Бангкок, США, Саммит АТЭС
11:31 19.11.2022
 
Попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса, заявил Белоусов

Вице-премьер Белоусов заявил, что попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке. Архивное фото
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БАНГКОК, 19 ноя - РИА Новости. Встречи и обсуждения на саммите АТЭС показали, что в мире начинает появляться понимание, что попытки изолировать Россию ведут лишь к углублению кризиса, заявил на брифинге на полях саммита АТЭС глава делегации РФ Андрей Белоусов.
Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября.
"Могу честно сказать, что на уровне вице-президента США у меня не было встреч и разговоров, за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, были ли у него контакты на форуме с американской стороной.
"С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные (контакты - ред.), поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. И я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса", - указал Белоусов.
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 05:36
ФАО: прогнозировать сроки окончания продовольственного кризиса пока рано
 
В миреАндрей БелоусовРоссияБангкокСШАСаммит АТЭС
 
 
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