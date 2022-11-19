Попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса, заявил Белоусов
Вице-премьер Белоусов заявил, что попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 19 ноя - РИА Новости. Встречи и обсуждения на саммите АТЭС показали, что в мире начинает появляться понимание, что попытки изолировать Россию ведут лишь к углублению кризиса, заявил на брифинге на полях саммита АТЭС глава делегации РФ Андрей Белоусов.
Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября.
"Могу честно сказать, что на уровне вице-президента США у меня не было встреч и разговоров, за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, были ли у него контакты на форуме с американской стороной.
"С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные (контакты - ред.), поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. И я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса", - указал Белоусов.