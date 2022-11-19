https://ria.ru/20221119/krizis-1832720789.html

Попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса, заявил Белоусов

Попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса, заявил Белоусов - РИА Новости, 19.11.2022

Попытки изолировать Россию ведут к углублению кризиса, заявил Белоусов

Встречи и обсуждения на саммите АТЭС показали, что в мире начинает появляться понимание, что попытки изолировать Россию ведут лишь к углублению кризиса, заявил... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:31

2022-11-19T11:31

2022-11-19T11:31

в мире

андрей белоусов

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бангкок

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БАНГКОК, 19 ноя - РИА Новости. Встречи и обсуждения на саммите АТЭС показали, что в мире начинает появляться понимание, что попытки изолировать Россию ведут лишь к углублению кризиса, заявил на брифинге на полях саммита АТЭС глава делегации РФ Андрей Белоусов.Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября."Могу честно сказать, что на уровне вице-президента США у меня не было встреч и разговоров, за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, были ли у него контакты на форуме с американской стороной."С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные (контакты - ред.), поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. И я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса", - указал Белоусов.

https://ria.ru/20221118/krizis-1832371939.html

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Екатерина Зайцева

в мире, андрей белоусов, россия, бангкок, сша, саммит атэс