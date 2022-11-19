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Жителей Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай - РИА Новости, 19.11.2022
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Жителей Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай
Жителей Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай - РИА Новости, 19.11.2022
Жителей Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай
Организованную группу (ОГ) из Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай на 28 миллионов рублей, сообщает управление генпрокуратуры РФ по Дальневосточному... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:08
2022-11-19T12:08
происшествия
дмитрий демешин
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Организованную группу (ОГ) из Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай на 28 миллионов рублей, сообщает управление генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.По данным надзорного ведомства, обвиняемые жители Хабаровска в составе ОГ совместно с соучастником, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд, сделали фиктивные документы на заготовку и владение дубом монгольским и ясенем маньчжурским."В КНР контрабандным способом автомобильным и железнодорожным транспортом вывезен лесоматериал на 28 миллионов рублей. Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу в отношении четырех жителей Хабаровска, обвиняемых по части 3 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная ОГ). Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Артемовский городской суд Приморского края", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обеспечительных целях арестованы деньги и имущество обвиняемых.
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происшествия, дмитрий демешин, хабаровск, россия
Происшествия, Дмитрий Демешин, Хабаровск, Россия
12:08 19.11.2022
 
Жителей Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай

Прокуратура: жителей Хабаровска осудят за контрабанду леса в КНР на 28 миллионов рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Организованную группу (ОГ) из Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай на 28 миллионов рублей, сообщает управление генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
По данным надзорного ведомства, обвиняемые жители Хабаровска в составе ОГ совместно с соучастником, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд, сделали фиктивные документы на заготовку и владение дубом монгольским и ясенем маньчжурским.
"В КНР контрабандным способом автомобильным и железнодорожным транспортом вывезен лесоматериал на 28 миллионов рублей. Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу в отношении четырех жителей Хабаровска, обвиняемых по части 3 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная ОГ). Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Артемовский городской суд Приморского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обеспечительных целях арестованы деньги и имущество обвиняемых.
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14 ноября, 18:10
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ПроисшествияДмитрий ДемешинХабаровскРоссия
 
 
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