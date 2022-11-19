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Жителей Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай

Жителей Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай - РИА Новости, 19.11.2022

Жителей Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай

Организованную группу (ОГ) из Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай на 28 миллионов рублей, сообщает управление генпрокуратуры РФ по Дальневосточному... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:08

2022-11-19T12:08

2022-11-19T12:08

происшествия

дмитрий демешин

хабаровск

россия

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ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Организованную группу (ОГ) из Хабаровска осудят за контрабанду леса в Китай на 28 миллионов рублей, сообщает управление генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.По данным надзорного ведомства, обвиняемые жители Хабаровска в составе ОГ совместно с соучастником, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд, сделали фиктивные документы на заготовку и владение дубом монгольским и ясенем маньчжурским."В КНР контрабандным способом автомобильным и железнодорожным транспортом вывезен лесоматериал на 28 миллионов рублей. Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу в отношении четырех жителей Хабаровска, обвиняемых по части 3 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная ОГ). Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Артемовский городской суд Приморского края", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обеспечительных целях арестованы деньги и имущество обвиняемых.

https://ria.ru/20221114/svalka-1831436844.html

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происшествия, дмитрий демешин, хабаровск, россия