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Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/konflikt-1832761376.html
Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 19.11.2022
Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
Нельзя допустить эскалации на Украине и превращения конфликта в войну между Россией и НАТО, считает канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:55
2022-11-19T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
германия
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Нельзя допустить эскалации на Украине и превращения конфликта в войну между Россией и НАТО, считает канцлер Германии Олаф Шольц."Война вернулась в Европу. У многих страх перед ней, и у вас есть на это причины", - сказал Шольц в ходе своего выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен. Трансляцию мероприятия в YouTube вёл официальный канал отделения СДПГ в федеральной земле Баден-Вюртемберг.По словам канцлера, в этой связи было важно принять решение помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, а также направить вооружение. Он добавил, что также важно то, что Германия относится к тем, кто направляет основной объём помощи Украине."Но также важно следить за тем, чтобы это не привело к эскалации, к войне между Россией и НАТО. Поэтому важно, чтобы мы тесно работали вместе с нашими друзьями и союзниками в Европейском Союзе, НАТО, на уровне "большой семерки" и на других уровнях. И в этой связи также важно пытаться найти и других союзников в мире", - добавил Шольц.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832700925.html
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в мире, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Германия, НАТО
15:55 19.11.2022
 
Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине

Шольц: нельзя допустить превращения конфликта на Украине в войну между Россией и НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Нельзя допустить эскалации на Украине и превращения конфликта в войну между Россией и НАТО, считает канцлер Германии Олаф Шольц.
"Война вернулась в Европу. У многих страх перед ней, и у вас есть на это причины", - сказал Шольц в ходе своего выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен. Трансляцию мероприятия в YouTube вёл официальный канал отделения СДПГ в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
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По словам канцлера, в этой связи было важно принять решение помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, а также направить вооружение. Он добавил, что также важно то, что Германия относится к тем, кто направляет основной объём помощи Украине.
"Но также важно следить за тем, чтобы это не привело к эскалации, к войне между Россией и НАТО. Поэтому важно, чтобы мы тесно работали вместе с нашими друзьями и союзниками в Европейском Союзе, НАТО, на уровне "большой семерки" и на других уровнях. И в этой связи также важно пытаться найти и других союзников в мире", - добавил Шольц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
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