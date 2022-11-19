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Глава Минобороны КНР примет участие во встрече глав МО АСЕАН в Камбодже

Глава Минобороны КНР примет участие во встрече глав МО АСЕАН в Камбодже - РИА Новости, 19.11.2022

Глава Минобороны КНР примет участие во встрече глав МО АСЕАН в Камбодже

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ с 20 по 24 ноября посетит Камбоджу, где примет участие в Совещании министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:17

2022-11-19T08:17

2022-11-19T08:17

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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ с 20 по 24 ноября посетит Камбоджу, где примет участие в Совещании министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами ("СМОА плюс"), сообщает в субботу министерство обороны Китая."Член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ с 20 по 24 ноября примет участие в 9-м совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу "СМОА плюс" и посетит Камбоджу", - говорится в сообщении МО КНР.Вэй Фэнхэ на совещании выступит с речью, а также проведет встречи с главами делегаций соответствующих стран для обмена мнениями о международной и региональной ситуации, а также о двустороннем сотрудничестве в области обороны и безопасности.В ходе визита министр обороны Китая также проведет переговоры с руководством Камбоджи."СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и так называемых государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.Цель "СМОА плюс" — обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными стран-участниц.

https://ria.ru/20221118/oborot-1832486339.html

https://ria.ru/20221119/kharris-1832685178.html

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вэй фэнхэ, китай, камбоджа, австралия, минобороны китая, в мире, экономическое сообщество асеан