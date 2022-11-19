Путин отметил значимость кинофестиваля "Победили вместе"
Путин: кинофестиваль "Победили вместе" чтит подвиг наших народов в борьбе с нацизмом
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей XVII Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова, отметив, что фестиваль содействует сохранению памяти о подвиге наших народов в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия в городе-герое Волгограде XVII Международного кинофестиваля "Победили вместе". Ваш фестиваль, который с недавнего времени носит имя выдающегося российского режиссёра и актёра Владимира Валентиновича Меньшова, по праву считается одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в сфере документального кино. На протяжении многих лет он выполняет благородную миссию – содействует сохранению памяти о беспримерном подвиге наших народов в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны", - говорится в телеграмме.
По словам президента, в нынешнем году программа фестиваля разнообразна. Будут представлены фильмы о Великой Отечественной войне, повествующие о героизме наших воинов, участвующих в специальной военной операции.
Он с уверенностью отметил, что фестиваль пройдёт на высоком творческом и организационном уровне и "обогатит палитру отечественной и мировой кинематографии" интересными, содержательными работами.
Также Путин пожелал участникам кинофестиваля успехов, а его гостям – незабываемых впечатлений.
XVII Международный кинофестиваль "Победили вместе" проходит в городе-герое Волгограде в день 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Закрытие фестиваля и награждение победителей – 22 ноября. Основной площадкой кинопоказов и деловых мероприятий станет Волгоградский государственный университет.
18 ноября, 16:22Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ