https://ria.ru/20221119/kinofestival-1832792977.html

Путин отметил значимость кинофестиваля "Победили вместе"

Путин отметил значимость кинофестиваля "Победили вместе" - РИА Новости, 19.11.2022

Путин отметил значимость кинофестиваля "Победили вместе"

Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей XVII Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова, РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T19:08

2022-11-19T19:08

2022-11-19T19:08

культура

владимир путин

владимир меньшов

волгоград

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сталинград

волгоградский государственный университет

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей XVII Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова, отметив, что фестиваль содействует сохранению памяти о подвиге наших народов в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия в городе-герое Волгограде XVII Международного кинофестиваля "Победили вместе". Ваш фестиваль, который с недавнего времени носит имя выдающегося российского режиссёра и актёра Владимира Валентиновича Меньшова, по праву считается одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в сфере документального кино. На протяжении многих лет он выполняет благородную миссию – содействует сохранению памяти о беспримерном подвиге наших народов в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны", - говорится в телеграмме.По словам президента, в нынешнем году программа фестиваля разнообразна. Будут представлены фильмы о Великой Отечественной войне, повествующие о героизме наших воинов, участвующих в специальной военной операции.Он с уверенностью отметил, что фестиваль пройдёт на высоком творческом и организационном уровне и "обогатит палитру отечественной и мировой кинематографии" интересными, содержательными работами.Также Путин пожелал участникам кинофестиваля успехов, а его гостям – незабываемых впечатлений.XVII Международный кинофестиваль "Победили вместе" проходит в городе-герое Волгограде в день 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Закрытие фестиваля и награждение победителей – 22 ноября. Основной площадкой кинопоказов и деловых мероприятий станет Волгоградский государственный университет.

https://ria.ru/20221118/putin-1832534409.html

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Евгения Нефедова

владимир путин, владимир меньшов, волгоград, россия, сталинград, волгоградский государственный университет