https://ria.ru/20221119/kapusta-1832671253.html

Какие ошибки делают квашеную капусту вредной

Какие ошибки делают квашеную капусту вредной - РИА Новости, 19.11.2022

Какие ошибки делают квашеную капусту вредной

Квашеная капуста повышает иммунитет и обладает множеством других полезных свойств, но ошибки в приготовлении этого продукта могут сделать его вредным для... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T02:15

2022-11-19T02:15

2022-11-19T02:17

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россия

маргарита королева

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питание

здоровье

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Квашеная капуста повышает иммунитет и обладает множеством других полезных свойств, но ошибки в приготовлении этого продукта могут сделать его вредным для здоровья, рассказала диетолог Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.В сезон простуд и распространения респираторных инфекций квашеная капуста может служить источником витамина С и способствовать укреплению иммунитета, отметила Королева.По словам диетолога, заквасить капусту очень просто. Если все сделать правильно, то готовое блюдо можно будет получить уже через сутки."Достаточно взять свежепорубленную капусту, можно добавить морковь, клюкву, бруснику, залить водой комнатной температуры и положить сверху груз. Молочнокислое брожение начинается через 18 часов, еще через 5-6 часов у вас получится замечательный продукт", — сказала Королева.Чтобы капуста не была слишком кислой, ее можно промыть через дуршлаг, посоветовала она. Главное — не добавлять в продукт ничего лишнего, уверена диетолог. Так, некоторые хозяйки в процессе приготовления квашеной капусты используют сахар. Между тем этот ингредиент может негативно повлиять на организм человека с сахарным диабетом, с метаболическими нарушениями, с избыточным весом, напомнила Королева.Высокое содержание соли в продукте может вызвать задержку жидкости в организме, продолжила она. Добавление в квашеную капусту уксуса — тоже серьезная ошибка."Если при квашении будут в большом количестве использоваться уксус и специи, как любят некоторые хозяйки, то капуста не принесет пользы и может стать раздражителем для желудочно-кишечного тракта. Кроме того, уксус потенциирует провоспалительные процессы в организме, особенно когда они уже на старте", — уточнила Королева.Кроме того, диетолог не рекомендует консервировать капусту.Если квашеная капуста была приготовлена правильно, то ее можно употреблять ежедневно, заключила диетолог.

https://rsport.ria.ru/20221028/kofe-1827631485.html

https://rsport.ria.ru/20221024/myshtsy-1826286476.html

https://ria.ru/20221018/tykva-1824754173.html

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общество, россия, маргарита королева, еда, питание, здоровье