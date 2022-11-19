https://ria.ru/20221119/kadry-1832701501.html

Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации

Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 19.11.2022

Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации

Дефицита кадров из-за мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что отток даже... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:30

2022-11-19T09:30

2022-11-19T10:19

москва

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дефицита кадров из-за мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что отток даже нескольких тысяч человек никак не повлияет на рынок."Я не знаю такого вопроса, честно говоря. Я слышал, где-то читал в интернете, что вот сейчас при мобилизации все уедут, у нас такой дефицит будет. Я не чувствую этого дефицита ни в одной отрасли. Все работают в нормальном режиме", - сказал Собянин.Мэр отметил, что из тех людей, которые уехали, большинство вернулись обратно в Москву и продолжают работать."Но у нас миграционные потоки в Москве всегда были большие. И даже отток там несколько тысяч человек никак не влияет на рынок труда", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20221111/dobrovoltsy-1830928187.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

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"Все работают в нормальном режиме" – Собянин об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации Дефицита кадров из-за мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что отток даже нескольких тысяч человек никак не повлияет на рынок. 2022-11-19T09:30 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, сергей собянин