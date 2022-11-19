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Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 19.11.2022
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Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации
Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 19.11.2022
Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации
Дефицита кадров из-за мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что отток даже... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:30
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москва
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дефицита кадров из-за мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что отток даже нескольких тысяч человек никак не повлияет на рынок."Я не знаю такого вопроса, честно говоря. Я слышал, где-то читал в интернете, что вот сейчас при мобилизации все уедут, у нас такой дефицит будет. Я не чувствую этого дефицита ни в одной отрасли. Все работают в нормальном режиме", - сказал Собянин.Мэр отметил, что из тех людей, которые уехали, большинство вернулись обратно в Москву и продолжают работать."Но у нас миграционные потоки в Москве всегда были большие. И даже отток там несколько тысяч человек никак не влияет на рынок труда", - добавил Собянин.
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"Все работают в нормальном режиме" – Собянин об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации
Дефицита кадров из-за мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что отток даже нескольких тысяч человек никак не повлияет на рынок.
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москва, общество, сергей собянин
Москва, Общество, Сергей Собянин
09:30 19.11.2022 (обновлено: 10:19 19.11.2022)
 
Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации

Собянин заявил, что в Москве отсутствует дефицит кадров из-за мобилизации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дефицита кадров из-за мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что отток даже нескольких тысяч человек никак не повлияет на рынок.
"Я не знаю такого вопроса, честно говоря. Я слышал, где-то читал в интернете, что вот сейчас при мобилизации все уедут, у нас такой дефицит будет. Я не чувствую этого дефицита ни в одной отрасли. Все работают в нормальном режиме", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что из тех людей, которые уехали, большинство вернулись обратно в Москву и продолжают работать.
"Но у нас миграционные потоки в Москве всегда были большие. И даже отток там несколько тысяч человек никак не влияет на рынок труда", - добавил Собянин.
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