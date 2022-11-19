https://ria.ru/20221119/iskander-m-1832673371.html

Все ракетные соединения перевооружены на "Искандеры-М", сообщило Минобороны

Все ракетные соединения перевооружены на "Искандеры-М", сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.11.2022

Все ракетные соединения перевооружены на "Искандеры-М", сообщило Минобороны

Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс "Искандер-М", говорится в публикации на официальном сайте... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T00:23

2022-11-19T00:23

2022-11-19T08:50

новое оружие россии

безопасность

россия

вооруженные силы рф

искандер-м

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс "Искандер-М", говорится в публикации на официальном сайте Минобороны в честь Дня ракетных войск и артиллерии."В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М", не имеющий аналогов в мире. На вооружение реактивных артиллерийских и <...> формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции", — заявили в ведомстве.Также в департаменте уточнили, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства "Торнадо" (РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров и РСЗО "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра).Кроме того, подчеркивается, что арсеналы артиллерийских подразделений продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 "Мста-С", обладающими повышенной скорострельностью. Эта боевая машина способна действовать в режиме "шквал огня", во время которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и обеспечивая гарантированное поражение противника.Девятнадцатого ноября в Вооруженных силах России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Его учредили 78 лет назад по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года за большие заслуги артиллерии в Сталинградской битве.Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной армии, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне. Операция получила название "Уран", она стала одной из ключевых в противостоянии фашистским войскам. В этой кровопролитной битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.

https://ria.ru/20221117/tralschik-1832102637.html

https://ria.ru/20221103/bezopasnost-1828838903.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф, искандер-м