Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/intsident-1832776312.html
Прокуратура проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти
Прокуратура проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти - РИА Новости, 19.11.2022
Прокуратура проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти
Прокуратура организовала проверку по факту пожара из-за инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T17:11
2022-11-19T17:11
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832773403_0:908:1600:1808_1920x0_80_0_0_35f64a4f896526a5af3364be331e4fea.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту пожара из-за инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщила региональная прокуратура.Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет."Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара в лесополосе у микрорайона Бернгардовка города Всеволожска", - говорится в сообщении.На место выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.
https://ria.ru/20221118/delo-1832485690.html
ленинградская область
всеволожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832773403_0:760:1600:1960_1920x0_80_0_0_ab4e684c9674e61395903aeecfa9d212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район
17:11 19.11.2022
 
Прокуратура проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти

Прокуратура региона проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти

© Александр Дрозденко/TelegramПожар во Всеволожском районе Ленинградской области. Кадр видео
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области. Кадр видео
© Александр Дрозденко/Telegram
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту пожара из-за инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщила региональная прокуратура.
Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.
"Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара в лесополосе у микрорайона Бернгардовка города Всеволожска", - говорится в сообщении.
На место выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.
На месте пожара в Самаре. 18 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 14:23
В Самаре возбудили уголовное дело после пожара в магазине ритуальных услуг
 
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала