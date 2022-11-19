https://ria.ru/20221119/intsident-1832776312.html

Прокуратура проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти

Прокуратура проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти - РИА Новости, 19.11.2022

Прокуратура проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти

Прокуратура организовала проверку по факту пожара из-за инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T17:11

2022-11-19T17:11

2022-11-19T17:11

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту пожара из-за инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщила региональная прокуратура.Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет."Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара в лесополосе у микрорайона Бернгардовка города Всеволожска", - говорится в сообщении.На место выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.

https://ria.ru/20221118/delo-1832485690.html

ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район