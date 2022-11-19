https://ria.ru/20221119/import-1832722257.html

Правительство России поддержит импортеров значимой продукции

Правительство России поддержит импортеров значимой продукции - РИА Новости, 19.11.2022

Правительство России поддержит импортеров значимой продукции

Правительство России дополнительно окажет поддержку импортерам значимой продукции производственного назначения, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:42

2022-11-19T11:42

2022-11-19T11:42

экономика

михаил мишустин

россия

telegram (приложение)

импорт

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство России дополнительно окажет поддержку импортерам значимой продукции производственного назначения, сообщается в Telegram-канале кабмина."Импортеров, которые ввозят в Россию отдельные виды товаров критического импорта, освободят от обязанности предоставлять обеспечение уплаты таможенных налогов и пошлин. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Сейчас в отношении них до 31 марта 2023 года действуют тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин при условии предоставления обеспечения по уплате таможенных платежей", - говорится в сообщении.Отмечается, что льготы распространяются в том числе на товары для производства продовольственной, электронной и металлургической продукции, а также легкой промышленности.Добавляется, что решение правительства снизит финансовую нагрузку на импортеров и позволит поддержать значимые отрасли экономики, столкнувшиеся с риском дефицита оборудования из-за внешних ограничений. Решение коснется товаров, ввезенных в Россию с 28 марта 2022 года.

https://ria.ru/20221119/ekonomika-1832721992.html

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экономика, михаил мишустин, россия, telegram (приложение), импорт