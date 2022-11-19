https://ria.ru/20221119/gonka-1832806797.html

Пентагон: конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений

Пентагон: конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений - РИА Новости, 19.11.2022

Пентагон: конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений

Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что конфликт на Украине может простимулировать распространение ядерного оружия, в котором недемократические режимы по... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T21:31

2022-11-19T21:31

2022-11-19T21:31

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

ллойд остин

украина

канада

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что конфликт на Украине может простимулировать распространение ядерного оружия, в котором недемократические режимы по всему миру способны усмотреть "лицензию на собственную охоту".На конференции в Канаде он заявил, что от исхода противостояния, в котором американский министр видит "исторический вызов", будет зависеть вся картина глобальной безопасности в XXI веке и судьба миропорядка, который был выстроен по итогам Второй мировой войны."Люди мира не хотят возвращения в прошлое, наступления мрачной новой эры нестабильности, хаоса и войн. А российское вторжение - это возможность оценить возможный мир тирании и потрясений, в котором никто из нас жить не хочет. Это приглашение во все менее безопасный мир, над которым нависает тень ядерного распространения", - сказал Остин."Потому что путинские единомышленники - автократы следят за происходящим и вполне могут решить, что обретение ядерного оружия дает им лицензию на собственную охоту. И это может запустить опасную спираль ядерного распространения", - предупредил он.Говоря о преимуществах миропорядка, сложившегося после Второй мировой, Остин отметил "значительный вклад" в его построение советской армии, которая, по его словам, понесла "колоссальные потери, оцениваемые в восемь миллионов убитыми и даже больше".

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, ллойд остин, украина, канада, министерство обороны сша