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Пентагон: конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений
Пентагон: конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений - РИА Новости, 19.11.2022
Пентагон: конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений
Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что конфликт на Украине может простимулировать распространение ядерного оружия, в котором недемократические режимы по... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T21:31
2022-11-19T21:31
2022-11-19T21:31
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в мире
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ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что конфликт на Украине может простимулировать распространение ядерного оружия, в котором недемократические режимы по всему миру способны усмотреть "лицензию на собственную охоту".На конференции в Канаде он заявил, что от исхода противостояния, в котором американский министр видит "исторический вызов", будет зависеть вся картина глобальной безопасности в XXI веке и судьба миропорядка, который был выстроен по итогам Второй мировой войны."Люди мира не хотят возвращения в прошлое, наступления мрачной новой эры нестабильности, хаоса и войн. А российское вторжение - это возможность оценить возможный мир тирании и потрясений, в котором никто из нас жить не хочет. Это приглашение во все менее безопасный мир, над которым нависает тень ядерного распространения", - сказал Остин."Потому что путинские единомышленники - автократы следят за происходящим и вполне могут решить, что обретение ядерного оружия дает им лицензию на собственную охоту. И это может запустить опасную спираль ядерного распространения", - предупредил он.Говоря о преимуществах миропорядка, сложившегося после Второй мировой, Остин отметил "значительный вклад" в его построение советской армии, которая, по его словам, понесла "колоссальные потери, оцениваемые в восемь миллионов убитыми и даже больше".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, ллойд остин, украина, канада, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Ллойд Остин, Украина, Канада, Министерство обороны США
Пентагон: конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений
Шеф Пентагона Остин: конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил, что конфликт на Украине может простимулировать распространение ядерного оружия, в котором недемократические режимы по всему миру способны усмотреть "лицензию на собственную охоту".
На конференции в Канаде
он заявил, что от исхода противостояния, в котором американский министр видит "исторический вызов", будет зависеть вся картина глобальной безопасности в XXI веке и судьба миропорядка, который был выстроен по итогам Второй мировой войны.
"Люди мира не хотят возвращения в прошлое, наступления мрачной новой эры нестабильности, хаоса и войн. А российское вторжение - это возможность оценить возможный мир тирании и потрясений, в котором никто из нас жить не хочет. Это приглашение во все менее безопасный мир, над которым нависает тень ядерного распространения", - сказал Остин.
"Потому что путинские единомышленники - автократы следят за происходящим и вполне могут решить, что обретение ядерного оружия дает им лицензию на собственную охоту. И это может запустить опасную спираль ядерного распространения", - предупредил он.
Говоря о преимуществах миропорядка, сложившегося после Второй мировой, Остин отметил "значительный вклад" в его построение советской армии, которая, по его словам, понесла "колоссальные потери, оцениваемые в восемь миллионов убитыми и даже больше".