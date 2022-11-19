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В Ленобласти началось подключение абонентов к газоснабжению после аварии - РИА Новости, 19.11.2022
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В Ленобласти началось подключение абонентов к газоснабжению после аварии
В Ленобласти началось подключение абонентов к газоснабжению после аварии - РИА Новости, 19.11.2022
В Ленобласти началось подключение абонентов к газоснабжению после аварии
Подключение абонентов к газоснабжению началось во Всеволожском районе Ленинградской области после инцидента на газопроводе, сообщили региональные власти. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:20
2022-11-19T22:21
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
россия
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Подключение абонентов к газоснабжению началось во Всеволожском районе Ленинградской области после инцидента на газопроводе, сообщили региональные власти.Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. После инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пять из них уже переведены на альтернативное газоснабжение, сообщали региональные власти."(По данным компании) "Газпром газораспределение Ленинградская область", 1115 абонентов в Хапо-Ое и Разметелево и 3 котельных в Невской Дубровке подключены", - информирует Telegram-канал правительства Ленобласти.Ранее председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев рассказывал, что жителям Всеволожского района начнут возвращать газ после 22.00 мск в субботу.Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет. Открытое горение ликвидировано в 18.19 мск, сообщало МЧС РФ.
https://ria.ru/20221119/gazosnabzhenie-1832808420.html
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всеволожский район
ленинградская область
россия
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, россия, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия, Газпром, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:20 19.11.2022 (обновлено: 22:21 19.11.2022)
 
В Ленобласти началось подключение абонентов к газоснабжению после аварии

В Ленобласти началось подключение абонентов к газу после инцидента на газопроводе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Зажжение газовой конфорки. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Подключение абонентов к газоснабжению началось во Всеволожском районе Ленинградской области после инцидента на газопроводе, сообщили региональные власти.
Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. После инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пять из них уже переведены на альтернативное газоснабжение, сообщали региональные власти.
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 22:00
В Ленобласти после аварии к газоснабжению подключили пять ГРС
"(По данным компании) "Газпром газораспределение Ленинградская область", 1115 абонентов в Хапо-Ое и Разметелево и 3 котельных в Невской Дубровке подключены", - информирует Telegram-канал правительства Ленобласти.
Ранее председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев рассказывал, что жителям Всеволожского района начнут возвращать газ после 22.00 мск в субботу.
Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет. Открытое горение ликвидировано в 18.19 мск, сообщало МЧС РФ.
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области. Кадр видео
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Прокуратура проведет проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти
 
ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская областьРоссияГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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