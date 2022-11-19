https://ria.ru/20221119/gazosnabzhenie-1832808420.html

В Ленобласти после аварии к газоснабжению подключили пять ГРС

В Ленобласти после аварии к газоснабжению подключили пять ГРС - РИА Новости, 19.11.2022

В Ленобласти после аварии к газоснабжению подключили пять ГРС

Пять газораспределительных станций (ГРС) из шести, отключенных после инцидента на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области, переведены на... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:00

2022-11-19T22:00

2022-11-19T22:00

происшествия

александр дрозденко

ленинградская область

всеволожский район

россия

газпром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Пять газораспределительных станций (ГРС) из шести, отключенных после инцидента на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области, переведены на альтернативное газоснабжение, сообщили региональные власти.Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. В настоящее время завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов. Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, после инцидента были отключены шесть газораспределительных станций."Энергетики сообщили о подключении к газоснабжению ГРС "Всеволожская"… Давление подано на ГРС "Восточная" и "Невская Дубровка"… Газоснабжение обеспечено на ГРС "Русский дизель". Газ подан на ГРС Свердлова", - информирует Telegram-канал правительства Ленобласти.Как сообщил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев, жителям Всеволожского района начнут возвращать газ после 22.00 мск в субботу."Мы рассчитываем, что часть жилых домов будет подключена уже после 22 часов, затем поэтапно продолжится подключение остальных", - сказал Андреев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет. Открытое горение ликвидировано в 18.19 мск, сообщало МЧС РФ.

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

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происшествия, александр дрозденко, ленинградская область, всеволожский район, россия, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)