https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832814739.html

Газоснабжение всех котельных в Ленинградской области восстановили после ЧП

Газоснабжение всех котельных в Ленинградской области восстановили после ЧП - РИА Новости, 19.11.2022

Газоснабжение всех котельных в Ленинградской области восстановили после ЧП

Все котельные Всеволожского района Ленинградской области подключены к газу после инцидента на газопроводе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T23:05

2022-11-19T23:05

2022-11-19T23:05

происшествия

жкх

александр дрозденко

ленинградская область

всеволожский район

россия

газпром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Все котельные Всеволожского района Ленинградской области подключены к газу после инцидента на газопроводе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. После инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пять из них уже переведены на альтернативное газоснабжение, сообщали региональные власти, которые около 21.00 мск информировали о подключении к газу более 1 тысячи абонентов и трех котельных."Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района. Ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.Ранее председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев рассказывал, что жителям Всеволожского района начнут возвращать газ после 22.00 мск в субботу.Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет. Открытое горение ликвидировано в 18.19 мск, сообщало МЧС РФ.

https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832811807.html

ленинградская область

всеволожский район

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Евгения Нефедова

происшествия, жкх, александр дрозденко, ленинградская область, всеволожский район, россия, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)