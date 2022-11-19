https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832814739.html
Газоснабжение всех котельных в Ленинградской области восстановили после ЧП
Газоснабжение всех котельных в Ленинградской области восстановили после ЧП - РИА Новости, 19.11.2022
Газоснабжение всех котельных в Ленинградской области восстановили после ЧП
Все котельные Всеволожского района Ленинградской области подключены к газу после инцидента на газопроводе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T23:05
2022-11-19T23:05
2022-11-19T23:05
происшествия
жкх
александр дрозденко
ленинградская область
всеволожский район
россия
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Все котельные Всеволожского района Ленинградской области подключены к газу после инцидента на газопроводе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. После инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пять из них уже переведены на альтернативное газоснабжение, сообщали региональные власти, которые около 21.00 мск информировали о подключении к газу более 1 тысячи абонентов и трех котельных."Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района. Ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.Ранее председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев рассказывал, что жителям Всеволожского района начнут возвращать газ после 22.00 мск в субботу.Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет. Открытое горение ликвидировано в 18.19 мск, сообщало МЧС РФ.
https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832811807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, александр дрозденко, ленинградская область, всеволожский район, россия, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Александр Дрозденко, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия, Газпром, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Газоснабжение всех котельных в Ленинградской области восстановили после ЧП
Власти Ленинградской области: в котельных Всеволожского района восстановили газоснабжение