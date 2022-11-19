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В Ленобласти тушат пожар, вспыхнувший из-за разгерметизации газопровода - РИА Новости, 19.11.2022
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В Ленобласти тушат пожар, вспыхнувший из-за разгерметизации газопровода
В Ленобласти тушат пожар, вспыхнувший из-за разгерметизации газопровода - РИА Новости, 19.11.2022
В Ленобласти тушат пожар, вспыхнувший из-за разгерметизации газопровода
На место инцидента на газопроводе в Ленинградской области выехала спецтехника, там также работают спасатели, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T17:48
2022-11-19T18:16
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. На место инцидента на газопроводе в Ленинградской области выехала спецтехника, там также работают спасатели, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."На место возгорания газопровода в Ленинградской области выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу", — написал он.По словам главы региона, сейчас трубопровод перекрыт, после выгорания остатков газовой смеси аварийные бригады приступят к его ремонту."Несмотря на видеоэффект, распространение огня по лесу маловероятно: территория леса отдалена от места возгорания", — добавил Дрозденко.Крупный пожар во Всеволжском районе Ленинградской области разгорелся после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. В МЧС сообщили, что причиной ЧП стала разгерметизация. По предварительным данным, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Прокуратура начала проверку.
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ленинградская область
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Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево
Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево
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происшествия, ленинградская область, александр дрозденко, всеволожский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Всеволожский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:48 19.11.2022 (обновлено: 18:16 19.11.2022)
 
В Ленобласти тушат пожар, вспыхнувший из-за разгерметизации газопровода

Губернатор Ленобласти Дрозденко: на место инцидента на газопроводе выехал пожарный поезд

© Александр Дрозденко/TelegramПожар во Всеволожском районе Ленинградской области
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области
© Александр Дрозденко/Telegram
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. На место инцидента на газопроводе в Ленинградской области выехала спецтехника, там также работают спасатели, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"На место возгорания газопровода в Ленинградской области выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу", — написал он.
По словам главы региона, сейчас трубопровод перекрыт, после выгорания остатков газовой смеси аварийные бригады приступят к его ремонту.
"Несмотря на видеоэффект, распространение огня по лесу маловероятно: территория леса отдалена от места возгорания", — добавил Дрозденко.
Крупный пожар во Всеволжском районе Ленинградской области разгорелся после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. В МЧС сообщили, что причиной ЧП стала разгерметизация. По предварительным данным, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Прокуратура начала проверку.
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ПроисшествияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВсеволожский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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