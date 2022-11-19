https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832782128.html

В Ленобласти тушат пожар, вспыхнувший из-за разгерметизации газопровода

В Ленобласти тушат пожар, вспыхнувший из-за разгерметизации газопровода - РИА Новости, 19.11.2022

В Ленобласти тушат пожар, вспыхнувший из-за разгерметизации газопровода

На место инцидента на газопроводе в Ленинградской области выехала спецтехника, там также работают спасатели, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T17:48

2022-11-19T17:48

2022-11-19T18:16

происшествия

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. На место инцидента на газопроводе в Ленинградской области выехала спецтехника, там также работают спасатели, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."На место возгорания газопровода в Ленинградской области выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу", — написал он.По словам главы региона, сейчас трубопровод перекрыт, после выгорания остатков газовой смеси аварийные бригады приступят к его ремонту."Несмотря на видеоэффект, распространение огня по лесу маловероятно: территория леса отдалена от места возгорания", — добавил Дрозденко.Крупный пожар во Всеволжском районе Ленинградской области разгорелся после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. В МЧС сообщили, что причиной ЧП стала разгерметизация. По предварительным данным, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20221118/pozhar-1832380923.html

ленинградская область

всеволожский район

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Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево 2022-11-19T17:48 true PT0M34S

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происшествия, ленинградская область, александр дрозденко, всеволожский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)