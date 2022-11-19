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Эксперт оценил возможности снижения зависимости Европы от российского газа - РИА Новости, 19.11.2022
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Эксперт оценил возможности снижения зависимости Европы от российского газа
Эксперт оценил возможности снижения зависимости Европы от российского газа - РИА Новости, 19.11.2022
Эксперт оценил возможности снижения зависимости Европы от российского газа
Возобновляемые источники энергии могут снизить зависимость Евросоюза от российского газа, однако эффект будет заметен в лучшем случае через несколько лет,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T03:07
2022-11-19T03:08
экономика
европа
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Возобновляемые источники энергии могут снизить зависимость Евросоюза от российского газа, однако эффект будет заметен в лучшем случае через несколько лет, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян."На фоне энергокризиса и осложнения отношений с Россией Евросоюз представил план REPowerEU, который нацелен на значительное сокращение поставок энергоресурсов из России. Одним из трех направлений действий данного плана является ускорение развития ВИЭ, что должно обеспечить энергобезопасность и со временем снизить цены на энергию в регионе… Однако нужно понимать, что данные меры дадут эффект не сразу, в лучшем случае в течение нескольких лет", - сказал Амирагян.По его словам, основной упор в Европе делается на развитии солнечной энергетики, расширении использования биометана и производстве и потреблении "зеленого" водорода.Эксперт подчеркнул, что проекты возобновляемых источников энергии (ветер и солнце) в большинстве стран Европы вышли на рентабельность еще до энергокризиса. Высокие цены на традиционные ресурсы - газ и уголь, сложившиеся с 2021 года, увеличили рентабельность еще больше.Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). К ним относят солнечный свет, ветер, приливы, волны, геотермальное тепло. Энергопереход тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.
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экономика, европа, россия, евросоюз
Экономика, Европа, Россия, Евросоюз
03:07 19.11.2022 (обновлено: 03:08 19.11.2022)
 
Эксперт оценил возможности снижения зависимости Европы от российского газа

Эксперт Амирагян: зеленая энергетика может снизить зависимость Европы от газа из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Возобновляемые источники энергии могут снизить зависимость Евросоюза от российского газа, однако эффект будет заметен в лучшем случае через несколько лет, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян.
"На фоне энергокризиса и осложнения отношений с Россией Евросоюз представил план REPowerEU, который нацелен на значительное сокращение поставок энергоресурсов из России. Одним из трех направлений действий данного плана является ускорение развития ВИЭ, что должно обеспечить энергобезопасность и со временем снизить цены на энергию в регионе… Однако нужно понимать, что данные меры дадут эффект не сразу, в лучшем случае в течение нескольких лет", - сказал Амирагян.
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По его словам, основной упор в Европе делается на развитии солнечной энергетики, расширении использования биометана и производстве и потреблении "зеленого" водорода.
Эксперт подчеркнул, что проекты возобновляемых источников энергии (ветер и солнце) в большинстве стран Европы вышли на рентабельность еще до энергокризиса. Высокие цены на традиционные ресурсы - газ и уголь, сложившиеся с 2021 года, увеличили рентабельность еще больше.
"Природный газ из России используется в ЕС не только для генерации электроэнергии, но и, например, в качестве сырья в промышленности и источника энергии в домах. Электроэнергетическое направление использования российского газа в ЕС со временем можно в значительной степени заместить за счет развития ВИЭ и прочих видов генерации. Однако для замещения российского газа в промышленности необходимо развивать альтернативные поставки газа в регион (в первую очередь СПГ) и снижать потребление за счет энергоэффективности", - добавил Амирагян.
Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). К ним относят солнечный свет, ветер, приливы, волны, геотермальное тепло. Энергопереход тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.
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