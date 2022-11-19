https://ria.ru/20221119/evakuatsiya-1832805032.html

Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона

Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона - РИА Новости, 19.11.2022

Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей подконтрольных киевским властям районов Херсонской области. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T21:08

2022-11-19T21:08

2022-11-19T22:48

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей подконтрольных киевским властям районов Херсонской области.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.Она отметила, что во время визита в Херсон общалась с "уязвимыми категориями граждан", которые не могут себя обеспечить и не в состоянии самостоятельно покинуть регион. Украинское правительство предлагает организовать выезд через город Николаев Николаевской области или через Кривой Рог Днепропетровской области.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра.

https://ria.ru/20221118/blekaut-1832668216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, ирина верещук, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, украина, херсонская область , вооруженные силы рф