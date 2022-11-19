Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/evakuatsiya-1832805032.html
Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона
Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона - РИА Новости, 19.11.2022
Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей подконтрольных киевским властям районов Херсонской области. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T21:08
2022-11-19T22:48
в мире
здоровье - общество
ирина верещук
сергей суровикин
сергей шойгу
херсон
украина
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_3659ce70466bee32821c84f2c8bbd434.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей подконтрольных киевским властям районов Херсонской области.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.Она отметила, что во время визита в Херсон общалась с "уязвимыми категориями граждан", которые не могут себя обеспечить и не в состоянии самостоятельно покинуть регион. Украинское правительство предлагает организовать выезд через город Николаев Николаевской области или через Кривой Рог Днепропетровской области.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра.
https://ria.ru/20221118/blekaut-1832668216.html
херсон
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_6703530e70ce61697c43cc14e0937ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, ирина верещук, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, украина, херсонская область , вооруженные силы рф
В мире, Здоровье - Общество, Ирина Верещук, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Херсон, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
21:08 19.11.2022 (обновлено: 22:48 19.11.2022)
 
Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона

Вице-премьер Украины Верещук объявила эвакуацию из правобережной части Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей подконтрольных киевским властям районов Херсонской области.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.

"Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее", — приводит слова Верещук издание "Укринформ".

Она отметила, что во время визита в Херсон общалась с "уязвимыми категориями граждан", которые не могут себя обеспечить и не в состоянии самостоятельно покинуть регион. Украинское правительство предлагает организовать выезд через город Николаев Николаевской области или через Кривой Рог Днепропетровской области.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 23:28Специальная военная операция на Украине
На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута
 
В миреЗдоровье - ОбществоИрина ВерещукСергей СуровикинСергей ШойгуХерсонУкраинаХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала