21:08 19.11.2022 (обновлено: 22:48 19.11.2022)
Власти Украины заявили о начале "добровольной эвакуации" из Херсона
Вице-премьер Украины Верещук объявила эвакуацию из правобережной части Херсонской области
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей подконтрольных киевским властям районов Херсонской области.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
"Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее", — приводит слова Верещук издание "Укринформ".
Она отметила, что во время визита в Херсон общалась с "уязвимыми категориями граждан", которые не могут себя обеспечить и не в состоянии самостоятельно покинуть регион. Украинское правительство предлагает организовать выезд через город Николаев Николаевской области или через Кривой Рог Днепропетровской области.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра.