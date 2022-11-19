https://ria.ru/20221119/ekonomika-1832721992.html

Глобальную экономику скоро накроет идеальный шторм, заявил Белоусов

Глобальную экономику скоро накроет идеальный шторм, заявил Белоусов - РИА Новости, 19.11.2022

Глобальную экономику скоро накроет идеальный шторм, заявил Белоусов

В ближайшие несколько лет мировая экономика окажется в условиях идеального шторма, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, возглавляющий российскую... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:39

2022-11-19T11:39

2022-11-19T13:51

экономика

россия

украина

санкции в отношении россии

мвф

всемирная торговая организация (вто)

бангкок

андрей белоусов

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БАНГКОК, 19 ноя — РИА Новости. В ближайшие несколько лет мировая экономика окажется в условиях идеального шторма, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества."Сейчас мы только входим в понимание остроты тех проблем, которые складываются в мире. Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно", — сказал он на брифинге на полях форума.В качестве первого негативного тренда Белоусов выделил рост протекционизма в мировой торговле и блокировку правил, связанных с ВТО. По его мнению, это фактически парализовало работу органа разрешения споров. Вторым фактором, накладывающимся на протекционизм, первый вице-премьер назвал огромный долговой навес, который должен был бы рассосаться после кризиса 2008-2009 годов, но этого не произошло. В результате этот навес блокирует возможность применять такие стандартные инструменты подавления инфляции, как повышение процентных ставок или ужесточение монетарной политики."Потому что повышение процентных ставок приведет к резкому удорожанию обслуживания долга, погашению долга, и это может просто привести к цепочке банкротств крупнейших банков", — пояснил Белоусов.В пример он привел мнение директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, которая считает, что в случае негативного развития событий практически треть мировой банковской системы окажется в зоне кризиса.Третий фактор, который выделил Белоусов, связан с ростом цен. По его словам, этот процесс носит долговременный характер и начался еще в конце прошлого года. Сначала выросли цены на металлы, затем на газ, это привело к сокращению производства минеральных удобрений и их подорожанию, что не могло не отразиться на зерновых рынках. "Вся эта турбулентность, которая происходит в сочетании этих факторов, привела к тому, что рынки пришли в очень сильное движение", — напомнил первый вице-премьер.Он отметил, что это движение сейчас носит хаотический и неопределенный характер, из-за чего инвесторы теряют ориентиры."Бросается в глаза сильный разрыв между масштабом проблем и теми инструментами, которые пока предлагаются для их решения. А что предлагается — предлагается быстро прекратить спецоперацию на Украине. Это, видимо, по мнению авторов, должно вернуть цены на свои места. Второе — это повышение процентных ставок банками для того, чтобы сдержать инфляцию", — рассказал Белоусов.Он выразил уверенность, что такие инструменты абсолютны неадекватны и недостаточны.При этом он предложил сосредоточиться на тех мерах, которые помогли бы преодолеть глобальный экономический кризис. Прежде всего, считает первый вице-премьер, это снятие барьеров, которых "сейчас наплодили очень много" — и торговых, и финансовых, в в области распространения технологий.Еще один важный и сложный момент — восстановление доверия, добавил Белоусов.На третье место он поставил климатическую повестку, которую нужно сбалансировать таким образом, чтобы она не препятствовала восстановлению экономического роста. "Сегодня такие попытки делаются, и мы это видим по целому ряду направлений — так называемая карбоновая регуляторика по сути является скрытым, а иногда и открытым протекционизмом. Такие попытки тоже не добавляют оптимизма, но это еще одно направление, которое предстоит решить", — заключил первый вице-премьер.Саммит АТЭС проходит 18 и 19 ноября в Бангкоке. Организация объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе такие крупные, как США, Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Индонезия. Россия входит в состав АТЭС с 1998 года.

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https://ria.ru/20221115/krizis-1831572681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, украина, санкции в отношении россии, мвф, всемирная торговая организация (вто), бангкок, андрей белоусов, кристалина георгиева, атэс, саммит атэс