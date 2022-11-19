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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 15.30 выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:02

2022-11-19T16:02

2022-11-19T16:04

специальная военная операция на украине

происшествия

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вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.30 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по Куйбышевскому району города украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а по Новобахмутовке – шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс