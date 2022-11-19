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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 19.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 15.30 выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:02
2022-11-19T16:02
2022-11-19T16:04
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.30 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по Куйбышевскому району города украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а по Новобахмутовке – шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:02 19.11.2022 (обновлено: 16:04 19.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из "Града" по центру Донецка