https://ria.ru/20221119/donetsk-1832704903.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра за шесть минут, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:46

2022-11-19T09:46

2022-11-19T09:46

специальная военная операция на украине

донецк

красногоровка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра за шесть минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.04 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 08.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20221118/obstrel-1832628070.html

донецк

красногоровка

донецкая народная республика

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донецк, красногоровка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия