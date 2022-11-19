Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/donetsk-1832704903.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 19.11.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра за шесть минут, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:46
2022-11-19T09:46
специальная военная операция на украине
донецк
красногоровка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра за шесть минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.04 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 08.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20221118/obstrel-1832628070.html
донецк
красногоровка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, красногоровка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
09:46 19.11.2022
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда, попавшего в Донецк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, попавшего в Донецк - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, попавшего в Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра за шесть минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.04 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 08.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Последствия обстрела предприятия Вода Донбасса в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 19:32Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала