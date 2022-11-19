https://ria.ru/20221119/donetsk-1832704903.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 19.11.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра за шесть минут, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:46
2022-11-19T09:46
2022-11-19T09:46
специальная военная операция на украине
донецк
красногоровка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра за шесть минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.04 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 08.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20221118/obstrel-1832628070.html
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донецк, красногоровка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов