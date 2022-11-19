10:08 19.11.2022 (обновлено: 10:32 19.11.2022)
Собянин назвал восстановление Донбасса архисложной задачей
Собянин о восстановлении Донбасса: архисложная задача, но уже удалось сделать немало
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Восстановление новых территорий России - это архисложная задача, требовалось восстановить разрушенные здания, подготовиться к зимнему отопительному сезону, привести в порядок транспортную сеть, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что сделано уже немало.
"Удалось немало, потому что, в первую очередь, что требовалось, это восстановить разрушенные здания, подготовить их к учебному году, в первую очередь, это школы, детские сады. И подготовиться к зимнему отопительному сезону – это котельные, инженерные сети, энергетические установки и так далее. Привести в порядок транспортную сеть, хотя бы при первом приближении. Задача архисложная, потому что, если брать инженерные сети, то они находятся, если сказать в плачевном состоянии, это ничего не сказать. Действительно, сложное, запущенное хозяйство", - сказал Собянин, говоря о помощи своим городам-побратимам Донецку и Луганску.
Он отметил, что основные усилия были направлены на поддержание коммунального хозяйства. Также на днях прошла встреча с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, на которой обговорили, что еще необходимо сделать.
"Он попросил выделить ему дополнительные бригады аварийные, которые бы работали в Донецке и поддерживали систему. Мы прокладываем новые сети, бурим новые скважины, прокладываем водоводы и так далее, и так далее. Огромная, большая работа. Но мы это делаем в тесной, конечно, кооперации с нашими коллегами", - сказал Собянин.
Во вторник Пушилин сообщал, что обсудил с мэром Москвы вопросы восстановления Донецка и отопления города. Он отмечал, что Москва, как регион-шеф, направит в Донецк 12 полностью укомплектованных необходимыми средствами и техникой бригад по семь человек для обеспечения работы котельных и оперативного проведения ремонтных работ.
10 ноября, 18:09В Донбассе восстановили более 2 тысяч объектов