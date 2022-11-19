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Собянин назвал восстановление Донбасса архисложной задачей - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/donbass-1832707973.html
Собянин назвал восстановление Донбасса архисложной задачей
Собянин назвал восстановление Донбасса архисложной задачей - РИА Новости, 19.11.2022
Собянин назвал восстановление Донбасса архисложной задачей
Восстановление новых территорий России - это архисложная задача, требовалось восстановить разрушенные здания, подготовиться к зимнему отопительному сезону,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:08
2022-11-19T10:32
специальная военная операция на украине
общество
донецк
москва
донбасс
сергей собянин
денис пушилин
луганск
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Восстановление новых территорий России - это архисложная задача, требовалось восстановить разрушенные здания, подготовиться к зимнему отопительному сезону, привести в порядок транспортную сеть, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что сделано уже немало."Удалось немало, потому что, в первую очередь, что требовалось, это восстановить разрушенные здания, подготовить их к учебному году, в первую очередь, это школы, детские сады. И подготовиться к зимнему отопительному сезону – это котельные, инженерные сети, энергетические установки и так далее. Привести в порядок транспортную сеть, хотя бы при первом приближении. Задача архисложная, потому что, если брать инженерные сети, то они находятся, если сказать в плачевном состоянии, это ничего не сказать. Действительно, сложное, запущенное хозяйство", - сказал Собянин, говоря о помощи своим городам-побратимам Донецку и Луганску.Он отметил, что основные усилия были направлены на поддержание коммунального хозяйства. Также на днях прошла встреча с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, на которой обговорили, что еще необходимо сделать."Он попросил выделить ему дополнительные бригады аварийные, которые бы работали в Донецке и поддерживали систему. Мы прокладываем новые сети, бурим новые скважины, прокладываем водоводы и так далее, и так далее. Огромная, большая работа. Но мы это делаем в тесной, конечно, кооперации с нашими коллегами", - сказал Собянин.Во вторник Пушилин сообщал, что обсудил с мэром Москвы вопросы восстановления Донецка и отопления города. Он отмечал, что Москва, как регион-шеф, направит в Донецк 12 полностью укомплектованных необходимыми средствами и техникой бригад по семь человек для обеспечения работы котельных и оперативного проведения ремонтных работ.
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Собянин о помощи Москвы городам-побратимам Донецку и Луганску
Собянин о помощи Москвы городам-побратимам Донецку и Луганску
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общество, донецк, москва, донбасс, сергей собянин, денис пушилин, луганск
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецк, Москва, Донбасс, Сергей Собянин, Денис Пушилин, Луганск
10:08 19.11.2022 (обновлено: 10:32 19.11.2022)
 
Собянин назвал восстановление Донбасса архисложной задачей

Собянин о восстановлении Донбасса: архисложная задача, но уже удалось сделать немало

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Восстановление новых территорий России - это архисложная задача, требовалось восстановить разрушенные здания, подготовиться к зимнему отопительному сезону, привести в порядок транспортную сеть, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что сделано уже немало.
"Удалось немало, потому что, в первую очередь, что требовалось, это восстановить разрушенные здания, подготовить их к учебному году, в первую очередь, это школы, детские сады. И подготовиться к зимнему отопительному сезону – это котельные, инженерные сети, энергетические установки и так далее. Привести в порядок транспортную сеть, хотя бы при первом приближении. Задача архисложная, потому что, если брать инженерные сети, то они находятся, если сказать в плачевном состоянии, это ничего не сказать. Действительно, сложное, запущенное хозяйство", - сказал Собянин, говоря о помощи своим городам-побратимам Донецку и Луганску.
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Он отметил, что основные усилия были направлены на поддержание коммунального хозяйства. Также на днях прошла встреча с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, на которой обговорили, что еще необходимо сделать.
"Он попросил выделить ему дополнительные бригады аварийные, которые бы работали в Донецке и поддерживали систему. Мы прокладываем новые сети, бурим новые скважины, прокладываем водоводы и так далее, и так далее. Огромная, большая работа. Но мы это делаем в тесной, конечно, кооперации с нашими коллегами", - сказал Собянин.
Во вторник Пушилин сообщал, что обсудил с мэром Москвы вопросы восстановления Донецка и отопления города. Он отмечал, что Москва, как регион-шеф, направит в Донецк 12 полностью укомплектованных необходимыми средствами и техникой бригад по семь человек для обеспечения работы котельных и оперативного проведения ремонтных работ.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкМоскваДонбассСергей СобянинДенис ПушилинЛуганск
 
 
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