https://ria.ru/20221119/dnr-1832744662.html
ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР
ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР - РИА Новости, 19.11.2022
ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:09
2022-11-19T14:09
2022-11-19T17:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832746026.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков об уничтожении американской станции контрбатарейной борьбы в ДНР
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
2022-11-19T14:09
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PT2M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
14:09 19.11.2022 (обновлено: 17:25 19.11.2022)
ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР
ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в районе Авдеевки