https://ria.ru/20221119/dnr-1832744662.html

ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР

ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР - РИА Новости, 19.11.2022

ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:09

2022-11-19T14:09

2022-11-19T17:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832746026.html

россия

донецкая народная республика

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2022

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении американской станции контрбатарейной борьбы в ДНР Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 2022-11-19T14:09 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, россия, донецкая народная республика