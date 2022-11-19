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ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/dnr-1832744662.html
ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР
ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР - РИА Новости, 19.11.2022
ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:09
2022-11-19T17:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке Минобороны РФ.
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россия
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96
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7 495 645-6601
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Конашенков об уничтожении американской станции контрбатарейной борьбы в ДНР
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
14:09 19.11.2022 (обновлено: 17:25 19.11.2022)
 
ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР

ВС России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в районе Авдеевки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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