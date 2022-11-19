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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 35 минут обстреляли четыре населенных пункта, выпустив в сумме 14 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T00:39

2022-11-19T00:39

2022-11-19T06:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли четыре населенных пункта, выпустив в сумме 14 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия