00:39 19.11.2022 (обновлено: 06:54 19.11.2022)
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли четыре населенных пункта, выпустив в сумме 14 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- —21.20 — Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра;
- —21.27 — Авдеевка — населенный пункт Минеральное: Киев открыл огонь, применив три снаряда калибром 122 миллиметра;
- —21.30 — Авдеевка — Каштановое: ВСУ использовали три снаряда калибром 122 миллиметра;
- —21.55 — Дылеевка — Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.