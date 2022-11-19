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Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре - РИА Новости, 19.11.2022
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Культура
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Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре
Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре - РИА Новости, 19.11.2022
Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре
Археологи обнаружили сотни подношений богине Деметре в руинах древнего храма, пишет Arkeonews со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T04:22
2022-11-19T04:22
культура
новости культуры
археология
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили сотни подношений богине Деметре в руинах древнего храма, пишет Arkeonews со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции. Ученые увидели пять ящиков для подношений в полу, некогда выложенном плиткой. В них были хорошо сохранившиеся вазы, на одной из которых была надпись "посвящено богине Деметре". Также археологи наткнулись на яму с произведениями искусства, датируемыми 600-м годом до нашей эры. Они на сотни лет древнее других находок. Среди них стеклянные предметы, терракотовые фигурки животных и глиняные статуэтки женщин. В итоге археологи пришли к выводу, что храм был перестроен 2300 лет назад после обрушения. Находка была сделана в ходе раскопок в древнем городе Фаласарна на Крите. Храм был построен в дорическом стиле. У него было две рифленые колонны, капители, метопы и фронтон. По оценкам экспертов, его высота была более 25 футов (более семи с половиной метров), а ширина — 16 футов (почти пять метров). Других таких на острове не было. Деметра — древнегреческая богиня, связанная с землей, плодородием и силой воды как источника жизни.
https://ria.ru/20221108/arkheologiya-1829974251.html
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новости культуры, археология, греция
Культура, Новости культуры, Археология, Греция
04:22 19.11.2022
 
Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре

Археологи раскопали подношения богине плодородия Деметре в древнем храме на Крите

© Фото : Greek Ministry of Culture and SportsРаскопки в развалинах древнего храма города Фаласарна на западе Крита
Раскопки в развалинах древнего храма города Фаласарна на западе Крита - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Greek Ministry of Culture and Sports
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили сотни подношений богине Деметре в руинах древнего храма, пишет Arkeonews со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции.
Ученые увидели пять ящиков для подношений в полу, некогда выложенном плиткой. В них были хорошо сохранившиеся вазы, на одной из которых была надпись "посвящено богине Деметре".
© Фото : Greek Ministry of Culture and SportsОдно из подношений богине Деметре в развалинах древнего храма города Фаласарна, Крит
Одно из подношений богине Деметре в развалинах древнего храма города Фаласарна, Крит - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Greek Ministry of Culture and Sports
Одно из подношений богине Деметре в развалинах древнего храма города Фаласарна, Крит
Также археологи наткнулись на яму с произведениями искусства, датируемыми 600-м годом до нашей эры. Они на сотни лет древнее других находок. Среди них стеклянные предметы, терракотовые фигурки животных и глиняные статуэтки женщин.
В итоге археологи пришли к выводу, что храм был перестроен 2300 лет назад после обрушения.
Находка была сделана в ходе раскопок в древнем городе Фаласарна на Крите. Храм был построен в дорическом стиле. У него было две рифленые колонны, капители, метопы и фронтон. По оценкам экспертов, его высота была более 25 футов (более семи с половиной метров), а ширина — 16 футов (почти пять метров). Других таких на острове не было.
Деметра — древнегреческая богиня, связанная с землей, плодородием и силой воды как источника жизни.
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