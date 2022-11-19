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Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре

Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре - РИА Новости, 19.11.2022

Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре

Археологи обнаружили сотни подношений богине Деметре в руинах древнего храма, пишет Arkeonews со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T04:22

2022-11-19T04:22

2022-11-19T04:22

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили сотни подношений богине Деметре в руинах древнего храма, пишет Arkeonews со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции. Ученые увидели пять ящиков для подношений в полу, некогда выложенном плиткой. В них были хорошо сохранившиеся вазы, на одной из которых была надпись "посвящено богине Деметре". Также археологи наткнулись на яму с произведениями искусства, датируемыми 600-м годом до нашей эры. Они на сотни лет древнее других находок. Среди них стеклянные предметы, терракотовые фигурки животных и глиняные статуэтки женщин. В итоге археологи пришли к выводу, что храм был перестроен 2300 лет назад после обрушения. Находка была сделана в ходе раскопок в древнем городе Фаласарна на Крите. Храм был построен в дорическом стиле. У него было две рифленые колонны, капители, метопы и фронтон. По оценкам экспертов, его высота была более 25 футов (более семи с половиной метров), а ширина — 16 футов (почти пять метров). Других таких на острове не было. Деметра — древнегреческая богиня, связанная с землей, плодородием и силой воды как источника жизни.

https://ria.ru/20221108/arkheologiya-1829974251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, греция