https://ria.ru/20221119/demeter-1832435224.html
Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре
Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре - РИА Новости, 19.11.2022
Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре
Археологи обнаружили сотни подношений богине Деметре в руинах древнего храма, пишет Arkeonews со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T04:22
2022-11-19T04:22
2022-11-19T04:22
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили сотни подношений богине Деметре в руинах древнего храма, пишет Arkeonews со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции. Ученые увидели пять ящиков для подношений в полу, некогда выложенном плиткой. В них были хорошо сохранившиеся вазы, на одной из которых была надпись "посвящено богине Деметре". Также археологи наткнулись на яму с произведениями искусства, датируемыми 600-м годом до нашей эры. Они на сотни лет древнее других находок. Среди них стеклянные предметы, терракотовые фигурки животных и глиняные статуэтки женщин. В итоге археологи пришли к выводу, что храм был перестроен 2300 лет назад после обрушения. Находка была сделана в ходе раскопок в древнем городе Фаласарна на Крите. Храм был построен в дорическом стиле. У него было две рифленые колонны, капители, метопы и фронтон. По оценкам экспертов, его высота была более 25 футов (более семи с половиной метров), а ширина — 16 футов (почти пять метров). Других таких на острове не было. Деметра — древнегреческая богиня, связанная с землей, плодородием и силой воды как источника жизни.
https://ria.ru/20221108/arkheologiya-1829974251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, археология, греция
Культура, Новости культуры, Археология, Греция
Археологи обнаружили в руинах древнего храма ценные подношения Деметре
Археологи раскопали подношения богине плодородия Деметре в древнем храме на Крите
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили сотни подношений богине Деметре в руинах древнего храма, пишет Arkeonews со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции.
Ученые увидели пять ящиков для подношений в полу, некогда выложенном плиткой. В них были хорошо сохранившиеся вазы, на одной из которых была надпись "посвящено богине Деметре".
Также археологи наткнулись на яму с произведениями искусства, датируемыми 600-м годом до нашей эры. Они на сотни лет древнее других находок. Среди них стеклянные предметы, терракотовые фигурки животных и глиняные статуэтки женщин.
В итоге археологи пришли к выводу, что храм был перестроен 2300 лет назад после обрушения.
Находка была сделана в ходе раскопок в древнем городе Фаласарна на Крите. Храм был построен в дорическом стиле. У него было две рифленые колонны, капители, метопы и фронтон. По оценкам экспертов, его высота была более 25 футов (более семи с половиной метров), а ширина — 16 футов (почти пять метров). Других таких на острове не было.
Деметра — древнегреческая богиня, связанная с землей, плодородием и силой воды как источника жизни.