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На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь - РИА Новости, 19.11.2022
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На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь
На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь - РИА Новости, 19.11.2022
На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели девочки-подростка, выпившей алкоголь, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:03
2022-11-19T20:23
происшествия
здоровье - общество
россия
алтайский край
дети
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БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели девочки-подростка, выпившей алкоголь, сообщают в СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летней жительницы села Топчиха Топчихинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 17 ноября 2022 года несовершеннолетняя, находясь дома в отсутствие взрослых, употребила слабоалкогольный напиток, после чего ее состояние ухудшилось", - говорится в сообщении.Девочка была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатирована ее смерть."Известно, что семья, в которой проживала несовершеннолетняя, ранее на профилактических учетах не состояла. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, условий проживания и воспитания несовершеннолетней в семье", - уточняют в СУСК.Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУСК по Алтайскому краю, также дело контролирует региональная прокуратура.
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происшествия, здоровье - общество, россия, алтайский край, дети
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Алтайский край, Дети
20:03 19.11.2022 (обновлено: 20:23 19.11.2022)
 
На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь

СК Алтайского края возбудил дело из-за гибели 16-летней девушки, выпившей алкоголь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели девочки-подростка, выпившей алкоголь, сообщают в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летней жительницы села Топчиха Топчихинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 17 ноября 2022 года несовершеннолетняя, находясь дома в отсутствие взрослых, употребила слабоалкогольный напиток, после чего ее состояние ухудшилось", - говорится в сообщении.
Девочка была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатирована ее смерть.
"Известно, что семья, в которой проживала несовершеннолетняя, ранее на профилактических учетах не состояла. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, условий проживания и воспитания несовершеннолетней в семье", - уточняют в СУСК.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУСК по Алтайскому краю, также дело контролирует региональная прокуратура.
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