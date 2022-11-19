https://ria.ru/20221119/delo-1832797761.html
На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь
На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь - РИА Новости, 19.11.2022
На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели девочки-подростка, выпившей алкоголь, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:03
2022-11-19T20:03
2022-11-19T20:23
происшествия
здоровье - общество
россия
алтайский край
дети
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БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели девочки-подростка, выпившей алкоголь, сообщают в СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летней жительницы села Топчиха Топчихинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 17 ноября 2022 года несовершеннолетняя, находясь дома в отсутствие взрослых, употребила слабоалкогольный напиток, после чего ее состояние ухудшилось", - говорится в сообщении.Девочка была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатирована ее смерть."Известно, что семья, в которой проживала несовершеннолетняя, ранее на профилактических учетах не состояла. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, условий проживания и воспитания несовершеннолетней в семье", - уточняют в СУСК.Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУСК по Алтайскому краю, также дело контролирует региональная прокуратура.
https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, россия, алтайский край, дети
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Алтайский край, Дети
20:03 19.11.2022 (обновлено: 20:23 19.11.2022)
На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь
СК Алтайского края возбудил дело из-за гибели 16-летней девушки, выпившей алкоголь