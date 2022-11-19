https://ria.ru/20221119/delo-1832797761.html

На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь

На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь - РИА Новости, 19.11.2022

На Алтае возбудили дело после гибели подростка, выпившего алкоголь

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели девочки-подростка, выпившей алкоголь, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:03

2022-11-19T20:03

2022-11-19T20:23

происшествия

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алтайский край

дети

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БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели девочки-подростка, выпившей алкоголь, сообщают в СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летней жительницы села Топчиха Топчихинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 17 ноября 2022 года несовершеннолетняя, находясь дома в отсутствие взрослых, употребила слабоалкогольный напиток, после чего ее состояние ухудшилось", - говорится в сообщении.Девочка была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатирована ее смерть."Известно, что семья, в которой проживала несовершеннолетняя, ранее на профилактических учетах не состояла. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, условий проживания и воспитания несовершеннолетней в семье", - уточняют в СУСК.Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУСК по Алтайскому краю, также дело контролирует региональная прокуратура.

https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, россия, алтайский край, дети