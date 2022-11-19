https://ria.ru/20221119/chp-1832689934.html

Бригада реаниматологов вылетела на место ЧП на Сахалине, сообщили власти

Бригада реаниматологов вылетела на место ЧП на Сахалине, сообщили власти - РИА Новости, 19.11.2022

Бригада реаниматологов вылетела на место ЧП на Сахалине, сообщили власти

Бригада реаниматологов Южно-Сахалинска вылетела бортом санавиации в Тымовское, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:00

2022-11-19T08:00

2022-11-19T08:00

происшествия

валерий лимаренко

сахалин

южно-сахалинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Бригада реаниматологов Южно-Сахалинска вылетела бортом санавиации в Тымовское, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.На месте ЧП продолжает работать губернатор Валерий Лимаренко."Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва", – написал глава региона в Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.

https://ria.ru/20221119/chp-1832689774.html

сахалин

южно-сахалинск

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происшествия, валерий лимаренко, сахалин, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине