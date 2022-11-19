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Бригада реаниматологов вылетела на место ЧП на Сахалине, сообщили власти - РИА Новости, 19.11.2022
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Бригада реаниматологов вылетела на место ЧП на Сахалине, сообщили власти
Бригада реаниматологов вылетела на место ЧП на Сахалине, сообщили власти - РИА Новости, 19.11.2022
Бригада реаниматологов вылетела на место ЧП на Сахалине, сообщили власти
Бригада реаниматологов Южно-Сахалинска вылетела бортом санавиации в Тымовское, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:00
2022-11-19T08:00
происшествия
валерий лимаренко
сахалин
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Бригада реаниматологов Южно-Сахалинска вылетела бортом санавиации в Тымовское, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.На месте ЧП продолжает работать губернатор Валерий Лимаренко."Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва", – написал глава региона в Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
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происшествия, валерий лимаренко, сахалин, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Валерий Лимаренко, Сахалин, Южно-Сахалинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
08:00 19.11.2022
 
Бригада реаниматологов вылетела на место ЧП на Сахалине, сообщили власти

Власти Сахалинской области сообщили, что на место ЧП вылетела бригада реаниматологов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Бригада реаниматологов Южно-Сахалинска вылетела бортом санавиации в Тымовское, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
"Самолет санитарной авиации с бригадой реаниматологов на борту вылетел из областного центра в Тымовское. При необходимости будут приниматься дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим", - уточнил представитель ведомства.
На месте ЧП продолжает работать губернатор Валерий Лимаренко.
"Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва", – написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.
Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
07:55
Центр медицины Минздрава координирует помощь пострадавшим на Сахалине
 
ПроисшествияВалерий ЛимаренкоСахалинЮжно-СахалинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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