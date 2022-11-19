https://ria.ru/20221119/chp-1832689774.html

Центр медицины Минздрава координирует помощь пострадавшим на Сахалине

Центр медицины Минздрава координирует помощь пострадавшим на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022

Центр медицины Минздрава координирует помощь пострадавшим на Сахалине

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим при ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T07:55

2022-11-19T07:55

2022-11-19T07:55

происшествия

алексей кузнецов

валерий лимаренко

сахалин

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим при ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что на место происшествия вылетела бригада санитарной авиации минздрава Сахалинской области, на месте уже работают три бригады скорой помощи. В центральной районной больнице развёрнуты дополнительные операционные. В Тымовское для организации оказания помощи вылетел министр здравоохранения Сахалинской области, добавил Кузнецов.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.

https://ria.ru/20221119/chp-1832689179.html

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сахалин

россия

сахалинская область

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происшествия, алексей кузнецов, валерий лимаренко, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине