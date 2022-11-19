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Центр медицины Минздрава координирует помощь пострадавшим на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
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Центр медицины Минздрава координирует помощь пострадавшим на Сахалине
Центр медицины Минздрава координирует помощь пострадавшим на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
Центр медицины Минздрава координирует помощь пострадавшим на Сахалине
Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим при ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T07:55
2022-11-19T07:55
происшествия
алексей кузнецов
валерий лимаренко
сахалин
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим при ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что на место происшествия вылетела бригада санитарной авиации минздрава Сахалинской области, на месте уже работают три бригады скорой помощи. В центральной районной больнице развёрнуты дополнительные операционные. В Тымовское для организации оказания помощи вылетел министр здравоохранения Сахалинской области, добавил Кузнецов.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
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сахалин
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происшествия, алексей кузнецов, валерий лимаренко, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Алексей Кузнецов, Валерий Лимаренко, Сахалин, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
07:55 19.11.2022
 
Центр медицины Минздрава координирует помощь пострадавшим на Сахалине

Кузнецов: центр медицины Минздрава координирует оказание помощи пострадавшим на Сахалине

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиЗдание в Тымовске, где произошел взрыв газа
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим при ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России",- сказал Кузнецов журналистам.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
07:50
Специалисты проверят состояние дома после ЧП на Сахалине, заявил губернатор
Он уточнил, что на место происшествия вылетела бригада санитарной авиации минздрава Сахалинской области, на месте уже работают три бригады скорой помощи. В центральной районной больнице развёрнуты дополнительные операционные. В Тымовское для организации оказания помощи вылетел министр здравоохранения Сахалинской области, добавил Кузнецов.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.
Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
07:40
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого дома на Сахалине
 
ПроисшествияАлексей КузнецовВалерий ЛимаренкоСахалинРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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