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Специалисты проверят состояние дома после ЧП на Сахалине, заявил губернатор - РИА Новости, 19.11.2022
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Специалисты проверят состояние дома после ЧП на Сахалине, заявил губернатор
Специалисты проверят состояние дома после ЧП на Сахалине, заявил губернатор - РИА Новости, 19.11.2022
Специалисты проверят состояние дома после ЧП на Сахалине, заявил губернатор
Группа специалистов выезжает для проведения экспертизы состояния пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T07:50
2022-11-19T07:50
происшествия
валерий лимаренко
сахалин
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Группа специалистов выезжает для проведения экспертизы состояния пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
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происшествия, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Валерий Лимаренко, Сахалин, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
07:50 19.11.2022
 
Специалисты проверят состояние дома после ЧП на Сахалине, заявил губернатор

Глава Сахалина Лимаренко заявил, что группа специалистов проверят состояние дома после ЧП

© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Группа специалистов выезжает для проведения экспертизы состояния пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.
Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
07:40
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого дома на Сахалине
 
ПроисшествияВалерий ЛимаренкоСахалинСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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