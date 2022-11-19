https://ria.ru/20221119/chp-1832689179.html

Специалисты проверят состояние дома после ЧП на Сахалине, заявил губернатор

Специалисты проверят состояние дома после ЧП на Сахалине, заявил губернатор - РИА Новости, 19.11.2022

Специалисты проверят состояние дома после ЧП на Сахалине, заявил губернатор

Группа специалистов выезжает для проведения экспертизы состояния пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T07:50

2022-11-19T07:50

2022-11-19T07:50

происшествия

валерий лимаренко

сахалин

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Группа специалистов выезжает для проведения экспертизы состояния пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832688689.html

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сахалинская область

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происшествия, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине