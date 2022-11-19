https://ria.ru/20221119/britaniya-1832665882.html

Идеальный шторм накрывает Британию

Идеальный шторм накрывает Британию - РИА Новости, 19.11.2022

Идеальный шторм накрывает Британию

Великобритания входит в рецессию, заявляя, что в этом виновата Россия. С такими словами сын адмирала, канцлер казначейства Джереми Хант предложил... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:00

2022-11-19T08:00

2022-11-19T10:23

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экономика

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Великобритания входит в рецессию, заявляя, что в этом виновата Россия. С такими словами сын адмирала, канцлер казначейства Джереми Хант предложил соотечественникам встретить экономический шторм. Надо понимать, что первая волна прошлась по острову еще в конце сентября. Ее навлекла своими действиями предыдущий премьер-министр этой страны Лиз Трасс. Одним махом были смыты в бездну почти 30 миллиардов фунтов стерлингов. Эти деньги были потрачены на стабилизацию финансового рынка Британии. Теневой министр финансов от оппозиции Рейчел Ривз считает, что теперь населению страны предъявлен "счет за экономическую резню", которую устроили Лиз Трасс и ее команда.Офис бюджетной ответственности, занимающийся независимым анализом состояния государственных финансов и экономики Британии, прогнозирует, что рецессия продлится до конца 2024 года и реальные доходы населения упадут больше чем на семь процентов, без работы останется около полумиллиона человек. Это худшие показатели с середины прошлого века. Понятно, что в такой ситуации обвинить Россию британскому кабинету министров удобно и легко. Но прямой взаимосвязи здесь не просматривается, если не считать собственной политики Британии, направленной на затягивание украинского конфликта, введения в отношении России санкций и отказа от российских углеводородов. Особняком стоит диверсия на "Северных потоках", причастность к которой Лондон категорически отрицает.В реальности Британия столкнулась с целой совокупностью факторов. В первую очередь, это Брексит. По оценкам экспертов лондонского Центра европейских реформ, в прошлом году британская экономика оказалась на 5,2 процента меньше, чем если бы она оставалась в ЕС, что привело к потере 31 миллиарда фунтов. Кроме этого, за время пандемии госдолг Британии увеличился более чем на 400 миллиардов фунтов и сегодня составляет более 99 процентов от ВВП страны. Значительная часть этих заимствований происходила под управлением Риши Сунака, который в то время занимал пост канцлера казначейства. И, наконец, энергетический кризис. Он стартовал в Британии еще летом 2021-го, задолго до начала боевых действий на Украине. Этому предшествовал долгий застой в британской экономике, начавшийся еще с мирового кризиса в 2008 году. Все это привело к тому, что британцы входят в рецессию, опережая своих партнеров на континенте и, как ожидается, выйдут из нее последними.На этой неделе инфляция на острове побила 40-летний рекорд и составила 11,1 процента. Экономисты вспоминают кризис 1976-го года, когда Британии пришлось обращаться за финансовой помощью к Международному валютному фонду. МВФ тогда выделил на спасение британской экономики рекордную по тем временам сумму — 3,9 миллиарда долларов США, но взамен потребовал сократить социальные расходы и урезать дефицит бюджета на 20 процентов, и Лондону пришлось с этим согласиться. Правительство Сунака сегодня считает инфляцию врагом под номером один и предлагает стране согласиться с принятыми его кабинетом "сложными решениями".Правящие консерваторы, которые менее чем за полгода сменили трех премьер-министров, на этой неделе выписали очередной зигзаг. В четверг канцлер казначейства Джереми Хант озвучил новые параметры бюджета. Его план предусматривает сокращение госрасходов на общую сумму 30 миллиардов фунтов стерлингов и повышение налоговых сборов на 25 миллиардов фунтов. Как и ожидалось, среди тех, кому предлагается затянуть пояса, реакция на такое предложение была негативной. "Ханту хватило меньше часа, чтобы вынести смертный приговор надеждам целого поколения", — прокомментировало доклад канцлера по горячим следам издание The Telegraph, объясняя свой мрачный вывод тем, что основной удар примет на себя средний класс, особенно поколение тридцати- и сорокалетних. Расчеты аналитического центра Resolution Foundation показывают, что британские работники живут в период стагнации реальных доходов, "докризисного" уровня 2008-го года они могут достичь в лучшем случае в 2027-м году.Среди британцев все больше тех, кто на личном опыте убедился: рецессия — это не выдумка. Из-за высоких цен на электроэнергию там и здесь закрывается мелкий и средний бизнес — особенно это заметно в провинциальных городах. Владельцы небольших компаний, которые занимаются ремонтом и заменой газовых бойлеров, повсеместно жалуются на то, что у них резко сократилось число клиентов: все экономят, некоторые даже не включают в своих домах отопление, чтобы уменьшить счета, благо осень в этом году достаточно теплая. Но холода уже начинают подступать. Потолок цен на потребляемую населением электроэнергию с апреля станет выше на 20 процентов — это тоже часть плана по сокращению расходов, объявленного правительством.Премьер-министр уже объявил британцам: "Не стоит ждать, что государство решит все проблемы". Сунака, чье семейное состояние составляет около миллиарда фунтов стерлингов, обвиняют в том, что он просто не понимает, как живет остальная страна. Никуда он не денется, ему очень скоро все объяснят. Профсоюзы сейчас активны как никогда. В середине декабря начнутся забастовки гражданских служащих: сотрудников Департамента транспорта, Пограничного агентства и в целом Министерства внутренних дел. Они будут продолжаться в течение месяца и станут одним из самых неприятных подарков в рождественские каникулы, ожидаются перебои в работе транспортных узлов, портов и аэропортов. Генеральный секретарь профсоюза гражданских служащих (PCS) Марк Сервотка озвучил основные требования — это повышение зарплат в соответствии с инфляцией и реформа пенсионного обеспечения:"Члены нашего профсоюза недовольны. Они спасали страну в период пандемии, но вместо благодарности правительство проявляет к ним безразличие".Правительство обязалось не урезать расходы на систему здравоохранения и даже чуть-чуть добавить на спасение британской медицины от системного кризиса, который тянется уже несколько лет. Но эти посулы встречены с кривой ухмылкой: "Из-за инфляции национальная система здравоохранения уже лишилась семи миллиардов фунтов в этом году. Выделенные дополнительные 3,3 миллиарда даже не покрывают половину от этой потери", — пишет врач Рейчел Кларк. Впервые в своей более чем столетней истории профессиональной союз медсестер Royal College of Nursing объявил о проведении забастовки, требуя повышения зарплаты на пять процентов выше индекса потребительских цен, а тот составил в октябре 14,2 процента. То есть фактически речь идет об увеличении жалования на одну пятую часть (20 процентов) — ровно настолько, по оценкам консультационного агентства London Economics, сократились доходы профессиональных медсестер в Британии за последние десять лет.В правительстве идти на уступки пока не намерены. Глава Минздрава Стивен Барклай заявил, что такое увеличение "послужит турбонаддувом для инфляции, которую мы пытаемся обуздать". Ответ профсоюза не заставил себя долго ждать: "Британская система здравоохранения и социальной защиты находится в кризисе — время ожидания медицинской помощи бьет все рекорды, сформировалась огромная очередь из тех, кто месяцами не может попасть на консультацию к специалистам, впереди зима. Катастрофически не хватает медсестер, что проявилось в период пандемии. В системе здравоохранения и соцзащиты сегодня около 60 тысяч незанятых вакансий". Этой осенью в Британии был зафиксирован антирекорд: пациентам пришлось ждать своей очереди в пункте скорой помощи 12 часов.Предстоящая зима обещает британскому кабинету министров быть жаркой из-за акций протеста. Правительство Сунака рассчитывает обуздать инфляцию, но не факт, что меры, которые предлагает кабинет министров, приведут к поставленной цели. Одни экономисты высказывают мнение, что этого недостаточно "для восстановления доверия к кредитоспособности Великобритании". Другие, наоборот, считают, что чрезмерное сокращение расходов и повышение налогов ухудшат и без того кризисное положение. Директор лондонского Института фискальных исследований Пол Джонсон сформулировал кратко: "Правда заключается в том, что мы становимся намного беднее, и это долгое, тяжелое и неприятное путешествие".

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авторы, экономика, риши сунак, джереми хант, лиз трасс, россия, лондон, великобритания, евросоюз, мвф, северный поток