https://ria.ru/20221119/bomboubezhischa-1832756051.html

В Польше увеличат количество бомбоубежищ

В Польше увеличат количество бомбоубежищ - РИА Новости, 19.11.2022

В Польше увеличат количество бомбоубежищ

Количество бомбоубежищ увеличат в Польше, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:24

2022-11-19T15:24

2022-11-19T15:28

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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Количество бомбоубежищ увеличат в Польше, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.Каминьский напомнил, что в настоящее время в Польше проводится инвентаризация убежищ, назначенная МВД. "Это несколько десятков тысяч пунктов, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления. В середине декабря мы окончим эту инвентаризацию. Ее проводят сотрудники Государственной пожарной стражи. Они всюду добираются, их целью является не только обследование, что осталось от того, что когда-то было заявлено в качестве убежища, физическая проверка убежища и рекомендации, что дальше делать с этим пунктом, но и поиск новых мест", - сказал он."Мы должны увеличить количество мест, которые будут представлять вероятное необходимое убежище для наших граждан", - добавил глава МВД.Он также сообщил, что власти Польши работают "над специальным приложением, которое показывало бы, если бы возникла такая необходимость … где находится ближайшее убежище"."Число таких убежищ – 62 тысячи, которые сейчас есть у нас в распоряжении. Оно будет увеличено", - сказал Каминьский.В связи с этим он сообщил, что в настоящее время в Польше идет работа над законом о защите населения, которая дает возможность постройки убежищ. "Это очень большой закон, он регулирует множество аспектов антикризисного управления, то том числе и этот элемент. Он на конечном этапе межведомственных согласований. Скоро он будет представлен на заседании правительства. Мы хотим, чтобы еще в этом году он был направлен в парламент и рассматривался в срочном порядке", - сказал министр."Одним из элементов антикризисного управления, естественно, при такой трудной внешней ситуации, военной вокруг наших границ, является вопрос убежищ. Трагичный пример Пшеводува показывает, что неожиданно наши граждане могут столкнуться с такой очевидностью", - заключил он.На территорию Польши вечером 15 ноября в районе деревни Пшеводув вблизи границы с Украиной упала ракета. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221119/polsha-1832708893.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832681121.html

https://ria.ru/20221119/otvet-1832676370.html

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в мире, мариуш каминьский, анджей дуда, польша, украина, варшава, нато, зрк с-300