https://ria.ru/20221119/bolgariya-1832740975.html

СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 19.11.2022

СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, задержаны в Болгарии, сообщил телеканал Nova. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:37

2022-11-19T13:37

2022-11-19T13:37

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, задержаны в Болгарии, сообщил телеканал Nova.Ранее агентство Anadolu передавало, что суд в Стамбуле арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре города.По информации телеканала, трое из пяти задержанных являются гражданами Молдавии, еще один имеет арабское происхождение. Сообщается, что задержанных обвиняют в содействии подозреваемому в совершении теракта.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.

https://ria.ru/20221117/terroristka-1832122689.html

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Ольга Фомченкова

в мире, болгария, стамбул, взрыв в центре стамбула , молдавия