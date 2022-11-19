СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
Nova: в Болгарии задержали пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, задержаны в Болгарии, сообщил телеканал Nova.
Ранее агентство Anadolu передавало, что суд в Стамбуле арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре города.
По информации телеканала, трое из пяти задержанных являются гражданами Молдавии, еще один имеет арабское происхождение. Сообщается, что задержанных обвиняют в содействии подозреваемому в совершении теракта.
Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.