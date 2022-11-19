Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/bolgariya-1832740975.html
СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 19.11.2022
СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
Пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, задержаны в Болгарии, сообщил телеканал Nova. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:37
2022-11-19T13:37
в мире
болгария
стамбул
взрыв в центре стамбула
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831313583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1c0c9e6446f8e43d5383ed7ae1c4821.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, задержаны в Болгарии, сообщил телеканал Nova.Ранее агентство Anadolu передавало, что суд в Стамбуле арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре города.По информации телеканала, трое из пяти задержанных являются гражданами Молдавии, еще один имеет арабское происхождение. Сообщается, что задержанных обвиняют в содействии подозреваемому в совершении теракта.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
https://ria.ru/20221117/terroristka-1832122689.html
болгария
стамбул
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831313583_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_3b37c1fdbe96d0868c69f67ea9bd83be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, стамбул, взрыв в центре стамбула , молдавия
В мире, Болгария, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула , Молдавия
13:37 19.11.2022
 
СМИ: в Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Nova: в Болгарии задержали пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, задержаны в Болгарии, сообщил телеканал Nova.
Ранее агентство Anadolu передавало, что суд в Стамбуле арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре города.
По информации телеканала, трое из пяти задержанных являются гражданами Молдавии, еще один имеет арабское происхождение. Сообщается, что задержанных обвиняют в содействии подозреваемому в совершении теракта.
Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
На месте взрыва в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 09:37
Подозреваемая в теракте в Стамбуле рассказала подробности о взрыве
 
В миреБолгарияСтамбулВзрыв в центре СтамбулаМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала