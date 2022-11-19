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Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве - РИА Новости, 19.11.2022
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Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве
Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве - РИА Новости, 19.11.2022
Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве
Безработицы в Москве почти нет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:05
2022-11-19T11:21
москва
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Безработицы в Москве почти нет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."У нас один из минимальных уровней безработицы в Москве. Это 0,4 процента. Практически безработицы нет", — сказал он.По словам мэра, безработица в основном нишевая и касается людей, которые ищут работу, но та, которую предлагают на рынке, им не подходит. Либо, добавил Собянин, это молодые люди, которые только начинают трудовой путь.Он также отметил, что ни в одной из сфер не чувствуется дефицита кадров из-за частичной мобилизации. "У нас миграционные потоки в Москве всегда были большие. И даже отток там нескольких тысяч человек никак не влияет на рынок труда", — пояснил Собянин.Сейчас в столице профицит рабочих мест составляет около 2,5 миллиона человек, продолжил Собянин. В Москву приезжают работать люди из других регионов, потому что правительство столицы заботится об экономическом балансе между обустройством жилья, социальной сферы и рабочими местами, заключил он.Читайте интервью полностью &gt;&gt;
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москва, общество, сергей собянин
Москва, Общество, Сергей Собянин
09:05 19.11.2022 (обновлено: 11:21 19.11.2022)
 
Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве

Собянин заявил, что уровень безработицы в Москве минимальный, он составляет 0,4 процента

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Безработицы в Москве почти нет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"У нас один из минимальных уровней безработицы в Москве. Это 0,4 процента. Практически безработицы нет", — сказал он.
По словам мэра, безработица в основном нишевая и касается людей, которые ищут работу, но та, которую предлагают на рынке, им не подходит. Либо, добавил Собянин, это молодые люди, которые только начинают трудовой путь.
"Но в целом, если сравнить с другими мировыми городами, европейскими городами, в Москве самый низкий уровень безработицы", — подчеркнул мэр.
Он также отметил, что ни в одной из сфер не чувствуется дефицита кадров из-за частичной мобилизации.
"У нас миграционные потоки в Москве всегда были большие. И даже отток там нескольких тысяч человек никак не влияет на рынок труда", — пояснил Собянин.
Сейчас в столице профицит рабочих мест составляет около 2,5 миллиона человек, продолжил Собянин. В Москву приезжают работать люди из других регионов, потому что правительство столицы заботится об экономическом балансе между обустройством жилья, социальной сферы и рабочими местами, заключил он.
Читайте интервью полностью >>
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