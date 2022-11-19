https://ria.ru/20221119/bezrabotitsa-1832698186.html

Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве

Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве - РИА Новости, 19.11.2022

Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве

Безработицы в Москве почти нет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:05

2022-11-19T09:05

2022-11-19T11:21

москва

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Безработицы в Москве почти нет, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."У нас один из минимальных уровней безработицы в Москве. Это 0,4 процента. Практически безработицы нет", — сказал он.По словам мэра, безработица в основном нишевая и касается людей, которые ищут работу, но та, которую предлагают на рынке, им не подходит. Либо, добавил Собянин, это молодые люди, которые только начинают трудовой путь.Он также отметил, что ни в одной из сфер не чувствуется дефицита кадров из-за частичной мобилизации. "У нас миграционные потоки в Москве всегда были большие. И даже отток там нескольких тысяч человек никак не влияет на рынок труда", — пояснил Собянин.Сейчас в столице профицит рабочих мест составляет около 2,5 миллиона человек, продолжил Собянин. В Москву приезжают работать люди из других регионов, потому что правительство столицы заботится об экономическом балансе между обустройством жилья, социальной сферы и рабочими местами, заключил он.Читайте интервью полностью >>

https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832690088.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, сергей собянин