https://ria.ru/20221119/bayden-1832803546.html

"Помощь Украине под угрозой". Легитимность Байдена поставили под сомнение

"Помощь Украине под угрозой". Легитимность Байдена поставили под сомнение - РИА Новости, 19.11.2022

"Помощь Украине под угрозой". Легитимность Байдена поставили под сомнение

Низкая явка на промежуточных выборах и потеря контроля демократов над палатой представителей показали, что Джо Байден утратил легитимность в качестве президента РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T21:00

2022-11-19T21:00

2022-11-19T22:02

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итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Низкая явка на промежуточных выборах и потеря контроля демократов над палатой представителей показали, что Джо Байден утратил легитимность в качестве президента США, пишет обозреватель и политический комментатор Брэдли Бланкеншип в статье для газеты Global Times."Итоги промежуточных выборов в США для демократов превзошли их ожидания, но партия не смогла удержать контроль над палатой представителей. Результаты при этом указывают на высокий уровень несогласия с проводим курсом, что снижает легитимность президента и его программы", — пояснил журналист.По его мнению, республиканцы, усилив позиции в нижней палате Конгресса, смогут препятствовать реализации планов Байдена, по крайней мере, в течение следующих двух лет."Программа президента, будь то проведение новой экономической политики или отправка помощи Киеву, в обозримом будущем окажется под угрозой из-за этих результатов", — подчеркнул Бланкеншип.Он отметил, что в сравнении с результатами в других странах явка на выборах в США была "безумно низкой", составив 46,3 процента, то есть в них приняло участие меньше половины населения.Промежуточные выборы в Конгресс прошли 8 ноября. Республиканцы, согласно подсчетам, получают большинство в палате представителей. Демократы отстают, но уже взяли под контроль Сенат. Члены Республиканской партии не раз подвергали жесткой критике продвигаемую Байденом политику оказания масштабной помощи киевским властям, угрожая в случае победы на выборах ужесточить над ней контроль.

https://ria.ru/20221119/ssha-1832799408.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html

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в мире, джо байден, сша, киев, украина, итоги промежуточных выборов в сша - 2022