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"Помощь Украине под угрозой". Легитимность Байдена поставили под сомнение - РИА Новости, 19.11.2022
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"Помощь Украине под угрозой". Легитимность Байдена поставили под сомнение
"Помощь Украине под угрозой". Легитимность Байдена поставили под сомнение - РИА Новости, 19.11.2022
"Помощь Украине под угрозой". Легитимность Байдена поставили под сомнение
Низкая явка на промежуточных выборах и потеря контроля демократов над палатой представителей показали, что Джо Байден утратил легитимность в качестве президента РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T21:00
2022-11-19T22:02
в мире
джо байден
сша
киев
украина
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Низкая явка на промежуточных выборах и потеря контроля демократов над палатой представителей показали, что Джо Байден утратил легитимность в качестве президента США, пишет обозреватель и политический комментатор Брэдли Бланкеншип в статье для газеты Global Times."Итоги промежуточных выборов в США для демократов превзошли их ожидания, но партия не смогла удержать контроль над палатой представителей. Результаты при этом указывают на высокий уровень несогласия с проводим курсом, что снижает легитимность президента и его программы", — пояснил журналист.По его мнению, республиканцы, усилив позиции в нижней палате Конгресса, смогут препятствовать реализации планов Байдена, по крайней мере, в течение следующих двух лет."Программа президента, будь то проведение новой экономической политики или отправка помощи Киеву, в обозримом будущем окажется под угрозой из-за этих результатов", — подчеркнул Бланкеншип.Он отметил, что в сравнении с результатами в других странах явка на выборах в США была "безумно низкой", составив 46,3 процента, то есть в них приняло участие меньше половины населения.Промежуточные выборы в Конгресс прошли 8 ноября. Республиканцы, согласно подсчетам, получают большинство в палате представителей. Демократы отстают, но уже взяли под контроль Сенат. Члены Республиканской партии не раз подвергали жесткой критике продвигаемую Байденом политику оказания масштабной помощи киевским властям, угрожая в случае победы на выборах ужесточить над ней контроль.
https://ria.ru/20221119/ssha-1832799408.html
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в мире, джо байден, сша, киев, украина, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Джо Байден, США, Киев, Украина, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
21:00 19.11.2022 (обновлено: 22:02 19.11.2022)
 
"Помощь Украине под угрозой". Легитимность Байдена поставили под сомнение

GT: итоги выборов в США говорят о снижении легитимности Байдена в качестве президента

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Низкая явка на промежуточных выборах и потеря контроля демократов над палатой представителей показали, что Джо Байден утратил легитимность в качестве президента США, пишет обозреватель и политический комментатор Брэдли Бланкеншип в статье для газеты Global Times.
"Итоги промежуточных выборов в США для демократов превзошли их ожидания, но партия не смогла удержать контроль над палатой представителей. Результаты при этом указывают на высокий уровень несогласия с проводим курсом, что снижает легитимность президента и его программы", — пояснил журналист.
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По его мнению, республиканцы, усилив позиции в нижней палате Конгресса, смогут препятствовать реализации планов Байдена, по крайней мере, в течение следующих двух лет.
"Программа президента, будь то проведение новой экономической политики или отправка помощи Киеву, в обозримом будущем окажется под угрозой из-за этих результатов", — подчеркнул Бланкеншип.
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Он отметил, что в сравнении с результатами в других странах явка на выборах в США была "безумно низкой", составив 46,3 процента, то есть в них приняло участие меньше половины населения.
Промежуточные выборы в Конгресс прошли 8 ноября. Республиканцы, согласно подсчетам, получают большинство в палате представителей. Демократы отстают, но уже взяли под контроль Сенат. Члены Республиканской партии не раз подвергали жесткой критике продвигаемую Байденом политику оказания масштабной помощи киевским властям, угрожая в случае победы на выборах ужесточить над ней контроль.
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