https://ria.ru/20221119/ates-1832699063.html

Лидеры стран АТЭС подписали итоговую декларацию

Лидеры стран АТЭС подписали итоговую декларацию - РИА Новости, 19.11.2022

Лидеры стран АТЭС подписали итоговую декларацию

Страны АТЭС подписали итоговую декларацию по итогам саммита в Бангкоке. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:12

2022-11-19T09:12

2022-11-19T09:29

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БАНГКОК, 19 ноя - РИА Новости. Страны АТЭС подписали итоговую декларацию по итогам саммита в Бангкоке.В частности, участники организации намерены предпринять совместные действия по борьбе с коррупцией."Признавая пагубное воздействие коррупции на экономический рост и развитие, мы привержены практическим действиям и единому подходу для совместной борьбы с трансграничной коррупцией и отказа в убежище коррупционерам и их незаконным активам", - говорится в тексте документа.Лидеры АТЭС признали, что, хотя в рамках форума и не решаются вопросы безопасности, они все же имеют значимое влияние на мировую экономику."Признавая, что АТЭС это не форум для решения проблем безопасности, мы понимаем, что они имеют значительные последствия для мировой экономики", - говорится в итоговом заявлении.Кроме того участники организации намерены развивать сельское хозяйство и прилагать усилия к обеспечению продовольственной безопасности, укреплять цепочки поставок.В АТЭС намерены обеспечить свободную, открытую инвестиционную среду и сохранять открытыми рынки, устранять сбои в цепочках поставок."Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду. Мы будем продолжать работать над обеспечением равных условий для содействия благоприятной торговой и инвестиционной среде и подтверждаем нашу приверженность сохранению открытых рынков и устранению сбоев в цепочках поставок", - говорится в декларации.В тексте декларации говорится, что для борьбы с последствиями изменения климата и сокращения выбросов нужны более активные усилия."Мы признаем, что нужны более интенсивные усилия для борьбы с сегодняшними вызовами, включая изменение климата, экстремальные погодные явления и стихийные бедствия, продовольственную безопасность и переход к устойчивой энергетике, что снижает выбросы парниковых газов, обеспечивая при этом энергетическую устойчивость, доступ и безопасность в регионе, в том числе содействуя инвестициям в соответствующую деятельность", - говорится в тексте декларации.Страны АТЭС намерены развивать сельское хозяйство и прилагать усилия к обеспечению продовольственной безопасности"Мы обязуемся ускорить и активизировать нашу работу по содействию развитию сельского хозяйства, в том числе в сельских районах, и содействовать долгосрочной продовольственной безопасности путем обеспечения того, чтобы наши сельскохозяйственные и продовольственные системы были более устойчивыми, производительными и инновационными, укрепления глобальных цепочек поставок продовольствия и сокращения потерь продовольствия и отходов", - говорится в тексте декларации.Большинство лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки по этой ситуации и санкциям, говорится в декларации лидеров сотрудничества."В этом году мы также стали свидетелями того, как война на Украине еще больше негативно повлияла на мировую экономику. По этому вопросу состоялась дискуссия. Мы подтвердили наши позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН... Большинство членов решительно осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике – сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную незащищенность и повышает риски для финансовой стабильности. Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", - говорится в декларации, принятой по итогам встречи лидеров АТЭС.Пункт об Украине является третьим из 23 в декларации.Ежегодная лидерская встреча форума "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) завершилась в субботу в столице Таиланда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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