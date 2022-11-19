https://ria.ru/20221119/ates-1832694836.html

Саммит АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско, заявила Харрис

Саммит АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско, заявила Харрис - РИА Новости, 19.11.2022

Саммит АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско, заявила Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в 2023 году в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:45

2022-11-19T08:45

2022-11-19T08:45

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в 2023 году в американском Сан-Франциско."Я рада сообщить, что в рамках года Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в США мы проведем встречу лидеров АТЭС в Сан-Франциско, Калифорния, на неделе 12 ноября", - говорится в заявлении Харрис на сайте Белого дома.По ее словам, нет лучшего места для проведения АТЭС в 2023 году, чем Калифорния, известная "экономическими инновациями".Саммит АТЭС проходит в столице Бангкоке 18-19 ноября.

https://ria.ru/20221118/ates-1832593150.html

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сан-франциско

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в мире, камала харрис, сша, сан-франциско, калифорния, атэс, саммит атэс